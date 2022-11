La fiscalia de Barcelona s’oposa a reduir dues condemnes amb la llei de ‘sí és sí’

La fiscalia de Barcelona ha presentat dos escrits en què s’oposa a la reducció de la pena a dos condemnats per agressió sexual mitjançant l’aplicació de la llei del sí és sí. Són els dos primers casos de revisió que s’han demanat al tribunal sentenciador, tots dos casos de la secció setena de l’Audiència de Barcelona. El ministeri públic conclou, a la vista de la revisió de sentència demanada per les defenses dels condemnats, que no hi concorren els requisits de reducció de la pena.

La fiscalia pren en consideració que, amb independència dels fet que s’hagin modificat els límits màxim i mínim de la pena establerta en un tipus penal per l’efecte de la reforma, no es pot revisar la sentència perquè la pena privativa de llibertat imposada abans de la modificació legislativa també seria susceptible de ser imposada d’acord amb la nova redacció. En tots dos casos, el ministeri fiscal considera que cal tenir present la gravetat dels fets.

Un primer cas, amb menors

El primer cas que la fiscalia ha valorat és una sentència condemnatòria del 15 de maig del 2018 que va ser confirmada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en una resolució del 6 de maig del 2019. Els fets van passar entre finals del 2015 i juny del 2016, i el condemnat va ser considerat culpable d’un delicte d’abús sexual continuat a un menor de 16 anys, amb introducció del membre corporal amb concurs real de corrupció de menors. No hi havia cap circumstància modificativa de la responsabilitat penal.

Seu de la Fiscalia Superior de Catalunya

La pena imposada aleshores va ser de deu anys i un dia de presó pel delicte d’abusos i de dos anys i mig pel delicte de corrupció de menors. Així com una ordre d’allunyament de com a mínim 1.000 metres i sense comunicació amb la víctima fins un any després d’esgotada la condemna a presó. Els magistrats també li van imposar llibertat vigilada durant cinc anys després de complir la pena privativa de llibertat.

La defensa, a través d’un escrit presentat el passat 17 de novembre, considera que l’aplicació de la reforma l’absoldria del delicte d’abusos a menors a la vista de l’escassa diferència d’edat entre el condemnat i la víctima. El fiscal nega aquesta interpretació en el benentès que la reforma de la llei del sí és sí encabeix perfectament la pena imposada, ja que el tipus màxim arriba als 12 anys. A més, recorda la ponderació d’altres fets, com ara l’edat de la víctima, només 13 anys en el moment dels fets, i el trauma psicològic que li ha generat de per vida.

Un segon cas: fets molt greus

La mateixa secció setena també ha rebut una altra petició de revisió. En aquesta ocasió és una sentència de 5 de desembre de 2019, confirmada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per sentència de 22 de juny de 2020 i que ja és ferma. Els fets es van registrar el 28 de gener de 2018. La condemna va ser per agressió sexual amb accés carnal per via anal de l’art. 178 i 179 del Codi Penal així com un delicte lleu de lesions de l’art. 147.2 del mateix text legal, sense la concurrència de circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal.

Les penes imposades van ser de 6 anys de presó i amb la prohibició d’acostar-se a la víctima, domicili, lloc de treball o qualsevol lloc freqüentat a una distància no inferior a 500 metres i comunicar-s’hi per qualsevol mitjà per temps de 5 anys superior a la pena de presó imposada; així com la mesura de llibertat vigilada per un temps de 5 anys amb posterioritat a la pena de presó. La defensa entèn que s’hauria de revisar la pena i rebaixar-la de sis a quatre anys. Fiscalia s’hi nega i al·lega la gravetat dels fets com que la reforma té prou ventall per subsumir la seva conducta fins a 12 anys de presó, d’aquí que rebutja tocar ni una coma de la resolució.