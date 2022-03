Detingut per abusar sexualment i pegar una parella sense llar a Reus

Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Reus han pogut detenir un home de 23 anys com a principal sospitós de pegar, abusar sexualment, vexar una parella sense sostre, i a sobre, gravar-ho amb el mòbil. La detenció es va practicar el mateix dia dels fets, el 21 de febrer amb base com a presumpte autor de dos delictes: un contra l’exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques i l’altre d’abús sexual.



Segons explica la policia catalana, els fets es van registrar al voltant de dos quarts d’onze de la nit del passat 21 de febrer a la plaça Patacada de Reus. El detingut s’hauria apropat a una parella sense llar i va proferir-los diversos insults mentre ho enregistrava amb el telèfon mòbil. Seguidament, va donar diverses bufetades a l’home i va abaixar els pantalons a la dona per abusar d’ella.



Després de l’agressió, l’home va fugir amb un grup de persones que l’acompanyaven i li oferien protecció. Mentre les víctimes rebien assistència sanitària, els mossos van iniciar les perquisicions i una recerca per tal de detenir l’autor dels fets, amb la descripció i els testimonis. Finalment, el van poder localitzar, poca estona després al carrer Ample de Reus.

Imatge d’arxiu dels Mossos d’Esquadra

Mort l’home de la parella l’endemà

Un cop recollides les proves i els indicis, així com els testimonis i les declaracions de les víctimes, els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació va concloure que es tractava d’un delicte d’odi. En definitiva, van constatar que agressor i víctimes no es coneixien de res. A més, que l’acció degradant i vexatòria -gravada a més amb el telèfon mòbil de l’arrestat- va estar motivada per la situació d’exclusió social per motius de pobresa de la parella. Un cas, pels Mossos, d’aporofobia de manual.

L’endemà dels fets, l’hospital on van traslladar les víctimes va informar que l’home sense llar havia mort per causes alienes a l’agressió. Així mateix, l’autòpsia va corroborar el primer dictamen mèdic. El dia 24 de febrer el detingut va passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Reus, el titular del qual en va decretar el seu ingrés a presó. L’arrestat, un jove de 23 anys, acumula una trentena d’antecedents penals.

Precisament, els Mossos d’Esquadra han informat d’aquesta detenció el dia abans que es presenti el balanç del 2021 de l’acció policial sobre els delictes d’odi i discriminació. De fet, l’aporofobia ha protagonitzat dels casos més estremidors a Catalunya, amb la mort, fins i tot, de persones sense llar. De fet, durant el confinament arran de la COVID, les morts de les persones sense llar per agressió es van disparar.

Aporofòbia

Segons l’associació Hogar Sí, l’aporofòbia és l’odi, l’aversió o el rebuig cap a les persones en situació de pobresa. El terme va ser encunyat als anys 90 per la filòsofa Adela Cortina, per donar nom a aquest fenomen que afecta especialment les persones en situació de sensellarisme. Adela Cortina va veure la necessitat d’un terme que anomenés específicament aquesta realitat, “tan greu com la xenofòbia, el racisme o la LGTBIfòbia i amb mecanismes i components comuns: qualsevol atemptat per aquestes raons va en contra de la dignitat humana”. “Tot i això, el que provoca l’odi a les persones en situació de sensellarisme no és el rebuig a una societat que s’enriqueix en la diversitat sinó el fet de no tenir una llar”, apunta l’explicació d’Hogar Sí. “L’aporofòbia es manifesta de múltiples maneres, des d’insults, vexacions, invisibilització o nul·la adaptació dels serveis públics fins a violència física i, fins i tot, treure la vida a una persona”, indiquen des de l’entitat.

