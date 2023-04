Un mort i un ferit en l’incendi d’un pis a Vilassar de Mar

Un home de 54 anys ha mort i una de 90 ha resultat ferida en l’incendi d’un pis a Vilassar de Mar (Maresme), segons ha explicat els Bombers de la Generalitat. Els serveis d’emergència han rebut l’avís poc abans de les 5.00 de la matinada d’aquest dilluns. El foc s’ha iniciat als baixos d’un edifici de quatre plantes situat al número 10 de la Ronda de Vilassar. Set dotacions dels Bombers hi han treballat bona part del matí.

Quan els serveis d’emergències han arribat al lloc dels fets, les flames ja estaven desenvolupades i havien cremat per complet l’habitació del pis on es trobaven les dues víctimes. Els Bombers les han evacuat a l’exterior i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) les ha atès allà mateix. Els sanitaris han intentat reanimar l’home, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. La dona, ferida per inhalació de fum, ha estat traslladada al Vall d’Hebron en estat menys greu.

L’incendi s’ha iniciat als baixos de l’edifici / ACN

Dos germans morts en un incendi a Vilanova

Fa tot just dues setmanes dos germans, un home i una dona, d’edat avançada van perdre la vida en un incendi en un pis de Vilanova i la Geltrú (Garraf). Una dotzena de dotacions terrestres dels Bombers es van desplaçar fins al carrer de Vendrell, on un incendi havia afectat el menjador d’una casa unifamiliar. Quan els serveis d’emergència van respondre a la trucada, la dona encara era viva, però va acabar morint a l’hospital a conseqüència de les cremades que havia patit.

Quan van accedir a l’immoble, van localitzar els dos germans. Els serveis d’emergència no van poder fer per l’home, que va morir allà mateix. Després de treure les dues víctimes, els Bombers van remullar i ventilar la casa i van fer una revisió exhaustiva de l’estructura de l’edifici per descartar que hi hagués afectacions a causa de l’incendi.