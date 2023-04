Nova reunió amb el govern espanyol per desencallar la B-40

Una delegació del Govern català viatja a Madrid aquest dilluns per reunir-se amb representants del Ministeri de Transport per intentar desencallar la B-40, segons ha avançat l’Agència Catalana de Notícies (ACN). L’acord per concretar els detalls del tram Terrassa-Sabadell-Castellar del Quart Cinturó forma part de la negociació de pressupostos entre la Generalitat i el PSC, però fins ara les diferències entre els dos executius han impedit tancar la lletra petita de la polèmica connexió viària.

El termini pactat amb el PSC per arribar a un acord va expirar el passat 31 de març, però fins ara ha estat impossible posar fil a l’agulla perquè les dues parts mantenen diferències importants sobre el traçat i el finançament de la infraestructura. Fins ara, els dos executius han intercanviat diverses propostes i aquesta tarda es produirà la primera reunió presencial a la seu del Ministeri de Transports a la capital espanyola.

Operaris treballant a les obres de la B-40 a Viladecavalls, imatge del 31 de maig de 2022 | ACN

El Govern és optimista i vol un acord ràpid

Fonts del Govern han explicat que són optimistes i veuen opcions de sortir de la reunió amb un acord. El govern espanyol proposa finançar la Ronda Nord a través de la Disposició Addicional Tercera de l’Estat, mentre que la Generalitat considera que els fons han de sortir dels pressupostos generals de l’Estat. Pel que fa al traçat, el Ministeri de Transports vol que el conveni reculli la possibilitat d’ampliar la carretera més enllà del tram pactat, cosa que el govern de Pere Aragonès rebutja.

La delegació catalana estarà formada per la secretària general de Presidència, Núria Cuenca; el secretari general de Territori, Joan Jaume; i el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas. La contrapart espanyola enviarà a la reunió al secretari d’estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, David Lucas, i al secretari general d’Infraestructures, Francisco Javier Flores, un vell conegut del Departament de Territori, ja que va ser director general d’Infraestructures durant molts anys.