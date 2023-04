Junts mira Vergés per al següent pas del cas Borràs

El portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha enviat un missatge clar a la vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés, després que la Junta Electoral Provincial (JEP) li passés la patata calenta sobre el cas Borràs. “La JEP s’ha adreçat directament a la vicepresidenta Vergés i és ella que li correspon respondre”, ha dit Josep Rius, qui creu que s’està “vulnerant” la sobirania del Parlament de Catalunya.

Laura Borràs, presidenta suspesa del Parlament, en l’acte de suport davant de la seu de la cambra catalana poc després de fer-se pública la sentència del seu cas / Europa Press

“Persecució política”

També ha recordat com el seu partit sempre ha defensat que la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, ha estat “objecte de persecució política”. “Hem estat molt clars. Tot és qüestió de voluntat política”, ha assegurat el portaveu del partit, qui li ha exigit que compleixi el reglament del Parlament i defensi l’escó de Borràs.

Els terminis

L’organisme electoral, que havia de triar entre traspassar el cas a la Junta Electoral Provincial (JEP) o encarregar-se de tramitar-lo, va passar la patata calenta a la vicepresidenta primera i presidenta en funcions de la cambra, Alba Vergés, perquè es posicioni i decideixi si li manté o no l’acte i per què. En concret, li va donar deu dies perquè informi la JEC “les decisions, resolucions o qualsevol altra mesura” que el Parlament “hagi pogut adoptar en relació amb aquest afer”, a més de presentar possibles al·legacions. L’àrbitre electoral també va obrir un termini de deu dies perquè Borràs presenti al·legacions abans de prendre una decisió sobre la petició de la dreta unionista de la cambra catalana de retirar-lo l’escó. Aquest procediment és el mateix que va seguir la JEC quan va decidir retirar-li l’acta de diputat al cupaire Pau Juvillà, tal com havia fet anteriorment amb l’expresident de la Generalitat Quim Torra.