Batalla judicial clau per normalitzar el català a la Catalunya Nord

Batalla judicial clau a la Catalunya Nord per impulsar la normalització del català en la vida política de la regió. Un tribunal de Montpeller examina aquest dimarts una demanda de l’estat francès contra els ajuntaments d’Elna, Els Banys d’Arles, Portvendres i Tarerac per permetre parlar en català als plens municipals. Una vintena de consistoris de la Catalunya Nord han canviat els seus reglaments per introduir el català com a llengua de debat, però França ha contraatacat portant-ne uns quants davant de la justícia per evitar que la mesura s’estengui.

Aquest dilluns un centenar de persones es va concentrar a la prefectura de Perpinyà per donar suport als quatre alcaldes que hauran de comparèixer davant de la justícia. La mobilització, convocada pel Col·lectiu 2 d’Abril Casal de Perpinyà, Òmnium Catalunya Nord i l’Aplec, defensa el dret dels ciutadans de la Catalunya Nord a viure en català i poder utilitzar la seva llengua en tots els àmbits de la seva vida. Els batlles encausats estan disposats a recórrer a totes les instàncies judicials franceses i arribaran fins a Europa si cal.

Manifestació plena d’estelades i gent a Perpinyà durant la Diada de la Catalunya Nord de 2021 | ACN

Els alcaldes de la Catalunya Nord estan disposats a portar el cas a Europa

L’alcalde d’Elna, Nicolas Garcia, ha reconegut que el cas és “greu”, però que estan disposats a assumir riscos per defensar el català i que passi de ser “la llengua dels avis a la llengua dels nets”. El batlle de Portvendres, Grégory Marty, diu que quan va decidir introduir el català a la vida política del municipi no sabia “com explicar als infants” que els seus representants polítics no podien fer servir la seva llengua materna a l’Ajuntament mentre a les escoles s’impulsarà el seu aprenentatge en els pròxims 10 anys. Garcia ha insistit que viuen una situació “esquizofrènica”, ja que fa tot just unes setmanes es va acordar obrir una oficina per fomentar l’ús del català en els espais públics.

La societat civil de la Catalunya Nord, liderada pel Sindicat intercomunal per a la promoció de les llengües occitana i catalana (Sioccat), ha impulsat una reforma a 130 municipis de la regió perquè es pogués parlar català als plens, però les pressions de París han fet que fins ara només una vintena l’hagin tirat endavant. L’alcalde d’Elna confia que es pugui fer “pressió” per trobar l’encaix constitucional a la mesura i que una victòria en el procés judicial permeti que altres regions franceses amb llengua pròpia puguin impulsar reformes similars.