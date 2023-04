Els nou noms del consell assessor d’Aragonès per elaborar l’Acord de Claredat

El Govern ha aprovat la composició del consell acadèmic que assessorarà el president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant l’elaboració de l’Acord de Claredat que impulsa ERC per negociar un referèndum pactat amb Madrid. El consell està format per nou experts –cinc dones i quatre homes– de l’àmbit de les ciències socials i jurídiques i estarà liderat pel politòleg Marc Sanjaume. En els últims dies hi ha hagut molta polèmica per la inclusió d’Àstrid Barrio, contrària al procés d’independència de Catalunya.

Aragonès ho ha justificat perquè cal tenir veus que defensin totes les postures possibles per intentar que tothom se senti interpel·lat amb el resultat del procés participatiu que ha d’acabar l’any vinent. “Hi ha de ser tothom”, ha dit la portaveu del Govern, Patrícia Plaja. L’executiu considera “bo” que els punts de partit siguin distants perquè la proposta sigui més completa.

Els membres del consell rebran una compensació econòmica per assistir a les reunions de l’òrgan, segons ha confirmat el Govern. La seva funció principal serà respondre a les preguntes i qüestions que plantegi el mateix president i del Govern al voltant de l’Acord de Claredat i emetre els informes corresponents sobre el debat polític, social i ciutadà que es durà a terme en el pròxim any.

Aquests són els nou experts que formaran part del consell

Mar Aguilera Vaqués , professora de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona

, professora de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona Eva Anduiza Perea , catedràtica de Ciència Política a la UAB

, catedràtica de Ciència Política a la UAB Marco Aparicio Wilhelmi , professor de Dret Constitucional a la Universitat de Girona

, professor de Dret Constitucional a la Universitat de Girona Astrid Barrio López , professora de Ciència Política a la Universitat de València

, professora de Ciència Política a la Universitat de València Pau Bossacoma Busquets , professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC

, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC Elisenda Casañas Adam , professora de Dret Constitucional a la Universitat d’Edimburg

, professora de Dret Constitucional a la Universitat d’Edimburg Lesley-Ann Daniels , investigadora a l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)

, investigadora a l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) Josep Lluís Martí Màrmol , professor de Filosofia del Dret i Política de la UPF

, professor de Filosofia del Dret i Política de la UPF Marc SanjaumeCalvet, professor lector de Teoria Política a la UPF

Davant les crítiques de partits i entitats socials a la proposta de l’Acord de Claredat, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha insistit que es tracta d’una aposta personal de Pere Aragonès i del seu executiu per aconseguir que Catalunya “pugui tornar a votar en un referèndum pactat que, aquesta vegada sí, tingui validesa i reconeixement”. Plaja ha animat els partits independentistes a dur les seves propostes a la taula que Aragonès ha convocat per a després del 28-M. El Govern ha repetit que no renunciaran al diàleg i ha recordat que la Moncloa sempre diu ‘no’ d’entrada i que després les seves postures es matisen, tal com ha passat amb els indults o la derogació del delicte de sedició.