ERC defensa l’acord de claredat: “Som el partit que fa més por a l’Estat”

ERC està disposada a defensar fins al final l’acord de claredat com un dels temes centrals que marcaran la segona meitat de la legislatura de Pere Aragonès. Tot i les crítiques rebudes a banda i banda de l’hemicicle del Parlament, els republicans consideren que són la millor opció per aconseguir que Madrid accepti un referèndum pactat i s’erigeixen en el partit que “lidera” els esforços per resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya. “Continuem sent el partit que més por fa a l’estat”, ha reivindicat la portaveu del partit, Marta Vilalta.

La proposta de Pere Aragonès d’engegar un procés de debat que ha d’acabar en un referèndum acordat no ha agradat ni a Junts ni a la CUP, que consideren que és una “pèrdua de temps” perquè des de Madrid ha deixat clar que no hi ha res a negociar. Respecte al fitxatge de la politòloga unionista Àstrid Barrio, Vilalta ha reiterat que cal “comptar amb tothom” per tenir una proposta sòlida i creïble. “Si volem que hi hagi un acord ampli i amb consens, s’ha de comptar amb acadèmics que defensen el ‘Sí’ i el ‘No'”, ha dit la secretària general adjunta d’ERC.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, el president d’ERC, Oriol Junqueras, i la secretària general adjunta, Marta Vilalta / ACN

Precisament el portaveu de Junts, Josep Rius, ha carregat contra la insistència d’Aragonès de rellançar l’acord de claredat quan té problemes més greus i l’ha acusat d’utilitzar-lo per “tapar la foscor” de la seva gestió. “La sequera és deguda al canvi climàtic, però la mala gestió és responsabilitat del president qui ha institucionalitzat la incompetència”, ha dit. La CUP tampoc veu clara l’aposta del president de la Generalitat per un mecanisme que la Moncloa ja ha rebutjat en nombroses ocasions. “No passarà”, lamentava la diputada cupaire Laia Estrada.

ERC vol que el Parlament enviï al·legacions pel cas Borràs

ERC vol que el Parlament enviï al·legacions a la Junta Electoral Central (JEC) per “defensar” la cambra catalana de les ingerències de l’òrgan electoral. Vilalta ha recordat que la JEC no és competent per donar o treure escons abans que la sentència sigui ferma. Amb tot, la dirigent republicana ha insistit que el cas de Laura Borràs no és repressió política, sinó de “corrupció”. Per això ha demanat a Junts que convencin Borràs perquè faci un “pas al costat” i “protegir” el Parlament.