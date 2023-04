L’ANC insta el Govern a “abandonar” l’Acord de Claredat i “dimitir”

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) no vol saber res de l’Acord de Claredat que ha plantejat el president del Govern, Pere Aragonès. No està d’acord ni amb la idea ni amb el calendari que han marcat des de la Generalitat perquè no consideren que sigui la via adequada per avançar cap a un referèndum pactat amb la Moncloa i amb reconeixement internacional. De fet, des de l’entitat recorden que “la ciutadania va parlar i ha parlat clar, i el govern espanyol també ha tornat a parlar amb un no rotund a qualsevol referèndum acordat”. En aquesta línia, l’Assemblea assegura que l’executiu d’Aragonès “ha esgotat el seu propi marge de diàleg fracassat” i insta el Govern a “dimitir i convocar eleccions plebiscitàries per fer la independència”.

L’ANC ha emès un comunicat aquest dilluns per donar la seva opinió sobre la reactivació de l’Acord de Claredat i el calendari que va exposar Aragonès la setmana passada, que inclou convocar una taula de partits al juliol. L’entitat acusa la Generalitat de voler “distreure” els catalans amb una proposta “que no ha estat avalada per ningú, que no compta amb cap majoria independentista i que ha estat rebutjada pel Parlament de Catalunya”. Per això, l’Assemblea creu que el Govern “s’ha posicionat fora de la legitimitat democràtica que li ha atorgat el mandat popular per fer la independència” i que el comitè d’experts que Aragonès ha anunciat “busca legitimar el discurs” de “renúncia a l’1 d’Octubre”.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reactivat l’Acord de Claredat / ACN

Una mesura perquè l’Estat pugui “controlar unilateralment”

En l’escrit, l’entitat assenyala que “els Acords de Claredat fins ara només han servit als estats per a controlar unilateralment els plantejats per nacions que volen independitzar-se” i considera que sempre tenen “condicions abusives i suplementàries que facin improbable” la victòria dels independentistes per una majoria de vots. Davant de tot plegat, l’ANC afirma que al Govern “no li queda més via que abandonar la seva aposta cap al no-res, i si no disposat a materialitzar la república catalana, ha de dimitir i convocar eleccions plebiscitàries per fer la independència”.