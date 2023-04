La ANC insta Aragonès a «abandonar» el Acuerdo de Claridad y «dimitir»

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) no quiere saber nada del Acuerdo de Claridad que ha planteado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. No está de acuerdo ni con la idea ni con el calendario que han marcado desde el gobierno catalán porque no consideran que sea la vía adecuada para avanzar hacia un referéndum pactado con la Moncloa y con reconocimiento internacional. De hecho, desde la entidad recuerdan que «la ciudadanía habló y ha hablado en plata, y el gobierno español también ha vuelto a hablar con un no rotundo a cualquier referéndum acordado». En esta línea, la Assemblea asegura que el ejecutivo de Aragonès «ha agotado su propio margen de diálogo fracasado» e insta la Generalitat a «dimitir y convocar elecciones plebiscitarias para hacer la independencia».

La ANC ha emitido un comunicado este lunes para dar su opinión sobre la reactivación del Acuerdo de Claridad y el calendario que expuso Aragonès la semana pasada, que incluye convocar una mesa de partidos en julio. La entidad acusa la Generalitat de querer «distraer» los catalanes con una propuesta «que no ha sido avalada por nadie, que no cuenta con ninguna mayoría independentista y que ha sido rechazada por el Parlament de Catalunya». Por eso, la Assemblea cree que el gobierno catalán «se ha posicionado fuera de la legitimidad democrática que le ha otorgado el mandato popular para hacer la independencia» y que el comité de expertos que Aragonès ha anunciado «busca legitimar el discurso» de «renuncia al 1 de Octubre».

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reactivado el Acuerdo de Claridad / ACN

Una medida para que el Estado pueda «controlar unilateralmente»

En el escrito, la entidad señala que «los Acuerdos de Claridad hasta ahora solo han servido en los estados para controlar unilateralmente los planteados por naciones que quieren independizarse» y considera que siempre tienen «condiciones abusivas y suplementarias que hagan improbable» la victoria de los independentistas por una mayoría de votos. Ante todo ello, la ANC afirma que al gobierno catalán «no le queda más vía que abandonar su apuesta hacia la nada, y si no dispuesto a materializar la república catalana, tiene que dimitir y convocar elecciones plebiscitarias para hacer la independencia».