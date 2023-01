ERC s’oposa definitivament al Quart Cinturó i a l’ampliació de l’aeroport

ERC ha deixat per escrit la seva oposició al Quart Cinturó. La militància ha aprovat aquest dissabte, al Congrés Nacional de Lleida, la nova ponència política, amb el 96,7% de vots a favor. “No acceptem lliçons dels qui defensen el Quart Cinturó o l’ampliació de l’aeroport del Prat imposats per l’Estat”, diu el text, que remarca el posicionament d’ERC “en contra” del projecte d’Aena. El document aposta per la via Montenegro, és a dir, per un referèndum amb un mínim de participació del 50%, i del 55% a favor del sí per “negociar” la independència.

Dos dies després d’avalar la B-40 per desencallar la negociació dels pressupostos -una de les demandes que tenia el PSC-, la militància d’ERC ha reiterat l’oposició a “projectes anacrònics” com el Quart Cinturó. Aquest apartat de la ponència ha transaccionat una esmena -el termini va acabar la setmana passada, amb la negociació pels comptes encallada. Així doncs, segons ha explicat ERC, aposten per millorar la xarxa ferroviària del país i l’alternativa d’un autobús allà on no arribi el tren. A més, també s’ha parlat de xarxes de carril bici a les ciutats, per fomentar la intermodalitat i el transport alternatiu i sostenible. “I no acceptem lliçons de gestió de part dels qui sempre han dirigit Renfe i l’han convertit en el caos actual o defensen projectes anacrònics com el Quart Cinturó o l’ampliació de l’aeroport del Prat imposats per l’Estat”, han assegurat des del partit.

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, intervé al 29è Congrés Nacional del partit a Lleida, des de l’exili de Suïssa / ACN

UN posicionament majoritàriament “en contra”

El document aprovat aquest dissabte també remarca el posicionament d’ERC “en contra” del projecte d’ampliació de l’aeroport del Prat “imposat” per AENA i el govern espanyol. Sobre el tema del Quart Cinturó, ERC ha reunit ja algunes assemblees locals -com la de Terrassa- i en preveu més la setmana que ve -a Sabadell- per abordar l’aval del partit a la B-40. Les bases del Vallès han mostrat la seva incomoditat, i al Congrés Nacional d’avui a Lleida també s’han fet reflexions al respecte. La ponència s’ha aprovat amb un 96,7% del suport de la militància al Congrés Nacional: 653 vots en total, 632 dels quals a favor, 7 en contra i 14 abstencions.