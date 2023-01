Borràs reivindica la “coherència” de Junts i deixa un dard enverinat a ERC

La presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha reivindicat la coherència del seu partit amb la marxa del Govern de la Generalitat. “Mentre nosaltres sortim per coherència del Govern, altres s’hi queden renunciant-hi”, ha assegurat la presidenta suspesa del Parlament deixant un dard enverinat a ERC en el marc de la Conferència Municipalista del seu partit. Borràs ha tret pit assegurant que el que deien “fa cinc anys és el mateix” que el que diuen ara davant de tots els alcaldables del seu partit arreu del país.

Laura Borràs a la Convenció Municipalista de Junts a Girona 28/01/2023 / Mireia Comas

Borràs i la B-40

En aquesta línia, Borràs ha estat dura amb Esquerra Republicana, picant-li el crostó amb la cessió dels republicans amb la B-40. “Les negociacions dels pressupostos deixa ben clar quin és el partit prioritari del Govern. “Quan vol pactar amb el PSC, ERC diu sí a tot, mentre que amb nosaltres Aragonès no va cedir”, ha dit la presidenta de Junts per Catalunya.

En aquest context, ha esperonat els candidats del partit de cara a les municipals del 28 de maig per fer “pinya” i ha remarcat la importància de les eleccions municipals. “La independència necessita que Junts sigui un partit fort. Cal ser un partit arrelat i arreu del país”, ha dit Borràs davant la mirada d’alcaldables d’arreu del territori. De fet, ha tret pit que la intenció del partit sigui la de presentar fins a 800 llistes i considera que la qualitat dels militants és més important que la quantitat. Tot i això, no n’ha volgut restar importància i ha recordat com la quantitat també és important, amb els 33 diputats d’Esquerra Republicana al Parlament.

Foto de família de la convenció municipalista de Junts a Girona / Mireia Comas

Esperona al municipalisme

Borràs també considera que ERC ha optat per un paper de “deixar-ho estar” amb la voluntat de pacte amb els socialistes. “El que defineix a tots els candidats és aquesta ambició i passió per al país. La resignació només pot ser combatuda amb tots vosaltres”, ha dit Borràs esperonant la militància. Amb això, la presidenta del partit ha tret pit de l’actuació dels alcaldes d’arreu del país en els referèndums del Primer d’Octubre i el 9-N.