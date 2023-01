Trias i Geis reivindiquen Junts com a “pal de paller” de la catalanitat

L’alcaldable de Junts a Barcelona, Xavier Trias, i la de Girona, l’exconsellera d’Universitats Gemma Geis, han reivindicat el seu partit com a “pal de paller” de la catalanitat aquest dissabte en el marc de la convenció municipalista que el partit de Jordi Turull i Laura Borràs celebra aquest dissabte a Girona. Els dos candidats han fet una xerrada davant de tots els alcaldables del seu partit a l’auditori. Trias ha deixat anar una frase en acabar el col·loqui que no ha deixat indiferent ningú: “El partit no pot fer segons quines ximpleries”. En aquest sentit, ha reivindicat que Junts comencés com a “moviment” per acabar sent un “partit fort”.

Girona com a capital de la catalanitat

Tant Trias com Geis han recordat les enquestes que els són favorables de les últimes setmanes. “La tendència és bona i l’hem d’aprofitar”, ha dit l’exalcalde de Junts a Barcelona. De fet, Trias ha pujolejat i ha reivindicat que Junts sigui un “pal de paller” per al país. Els dos alcaldables han parlat del concepte de catalanitat, ja que consideren que Barcelona ha deixat d’exercir com a capital de Catalunya i hi faltat identitat catalanista que, segons ells, Trias havia representat. “Molts barcelonins sentim enveja de Girona i crec que a Barcelona hi falta aquesta identitat”, ha assegurat Xavier Trias. Gemma Geis, en aquesta línia, ha demanat que Barcelona no es posi d’esquena a la resta del país. “A vegades ens hem trobat una Barcelona que mira més a Madrid”, ha dit Geis. De fet, els dos candidats s’han instat a col·laborar en el lideratge del país si són alcaldes.

Creació de l’activitat econòmica

Trias i Geis també han deixat clar el seu model de ciutat: “Crear activitat econòmica”. De fet, han enviat un missatge directe a l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau: “El problema és si la persona que és l’alcaldia hi creu”, ha dit Trias. Geis, ha reivindicat el turisme, la recerca i els valors per tirar endavant les ciutats, juntament amb la seguretat. “Si no creus en la policia, estàs equivocat. La policia ha d’actuar”, ha afirmat l’exalcalde de Barcelona, mentre que Geis ha dit que “per la llibertat hi ha d’haver seguretat”.

En aquesta línia, consideren que el problema no són els preus dels habitatges, sinó els salaris, per exemple en el cas dels metges, els mestres o els professors universitaris. “Han de tenir uns salaris dignes. Això no s’arreglarà en dos dies”, ha dit Trias. “Hem decidit estar en contra dels poderosos, no es mulla amb la capitalitat i està en contra del creixement econòmic. Tenen una idea equivocada del que és lluitar contra la pobresa”, ha assegurat Trias, qui ha considerat que Barcelona està “bruta” i que cal un replantejament.