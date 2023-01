El PP assegura al jutge que no sap on para Pablo Casado

Misteri polític de primer ordre. El PP ha explicat al jutge que no en té ni idea d’on es troba o on pot trobar el seu exlíder, Pablo Casado. Així ho assegura una resposta a una citació judicial que el reclamava per tal comparèixer com a imputat en la querella el proper dilluns. Les querelles presentades pel Grup d’Advocats Independents, liderat per Josep Rosell i Lluís Gibert i la Generalitat. En una diligència judicial de comunicació de caràcter “negativa”, a la qual ha tingut accés El Món, el receptor de la notificació a la seu estatal del partit, al carrer Génova de Madrid, assegura que “ja no té despatx aquí i que desconeix on el pot trobar”.

El jutge titular del jutjat número 20 de Barcelona, de moment, ha suspès la declaració i ha informat les parts de la diligència negativa. Rosell i Gibert que van querellar-se amb Casado per les seves paraules contra els docents catalans que qualificaven de “delicte d’odi contra una minora nacional“. Segons ha detallat Rosell a El Món, reclamaran al jutjat que esbrini on para i el citi per declarar. “Nosaltres no pararem, com no ens va parar l’amenaça de multa del Tribunal Suprem per haver-los recusat”, afegeixen des del Grup d’Advocats Independents.

La citació negativa a Pablo Casado/GAI

Un llarg camí processal

La querella interposada per Rosell i Gibert va encetar un veritable Vietnam processal perquè aleshores Casado era líder del PP i diputat al Congrés espanyol. Per tant, calia que el cas fos vist pel Tribunal Suprem en la seva condició d’aforat. Un fet que va obligar a tramar una estratègia jurídica que anava més enllà de la querella amb una triple intenció. Per una banda, la querella en si de Casado per un delicte d’odi. En segon terme, destapar a través d’una recusació el que consideraven una manca d’imparcialitat del Suprem argüint la crisi judicial espanyola, el nomenament del Consell General del Poder Judicial i la composició amb vel·leïtats polítiques dels magistrats de l’alt tribunal. I, en tercer lloc, forçar la màquina judicial espanyola a expressar-se sobre el concepte de “minoria nacional catalana”.

El procés obert ha estat ple de giragonses. Així, Casado va dimitir canviant l’òrgan judicial d’enjudiciament. De fet, la mateixa Generalitat de Catalunya, també va interposar una querella per injúries que han continuat el seu camí processal. La querella dels advocats catalans, però, va generar una recusació que encara cueja amb la vista posada al Tribunal Europeu de Drets Humans.