Pablo Casado, imputat per les polèmiques declaracions contra la immersió

L’exlíder del PP, Pablo Casado, haurà de prestar declaració com investigat al jutjat d’Instrucció número 29 de Barcelona per un delicte d’injúries, calúmnies i odi. La cita serà el proper 30 de novembre. Així ho ha acordat el jutge després d’admetre a tràmit la querella presentada per la Generalitat de Catalunya per les paraules de Casado en una roda de premsa a Galícia contra els docents catalans. El líder popular va acusar els professors de tenir “instruccions de no deixar anar al lavabo nens perquè parlen en castellà”

La decisió que arriba després d’un entrebancat periple judicial. Un cop presentada la querella al partit judicial de Barcelona, el jutjat va dictar el passat 23 de juny una interlocutòria per la qual es va decidir la inhibició en favor dels jutjats d’A Coruña, on s’havien registrat les declaracions objecte de la querella. La resolució va ser recorreguda en reforma. Un recurs que va ser estimat per interlocutòria de 31 d’agost de 2022 i, un cop ferma, van quedar diligències pendents de practicar, que s’ordenen ara com la presa de declaració com a investigat del querellat. Aquelles paraules també van obrir un procediment al Tribunal Suprem, per part del Grup d’Advocats Independents, que es troba en tràmit de recusació. Per altra banda, l’exsecretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, també en va presentar una altra. Les paraules de Casado també han comportat la persecució dels tuitaires crítics amb Casado com és el cas del sumari Canalons.

El català i el lavabo

La Generalitat es va querellar contra Casado per unes declaracions que va fer a Galícia quan encara era president del PP on va dir que alguns professors tenen “instruccions de no deixar anar al lavabo nens perquè parlen en castellà”. Casado, per a la Generalitat, va mentir en unes declaracions en les quals atacava la immersió lingüística i difamava sobre l’escola catalana i els seus professors.

Casado va assegurar que al sistema educatiu català hi ha indicacions de no deixar anar al lavabo els nens que parlen castellà, i que a aquests mateixos infants se’ls posa pedres a la motxilla al pati de l’escola. També va assegurar que a classe s’assenyala els nens en funció de què treballen els seus pares, per si són guàrdies civils o policies espanyols, per exemple. La Generalitat en la seva querella conclou que les declaracions de Casado “van contra la comunitat educativa”. “Les declaracions que va fer les va fer sabent que son falses i ataquen el conjunt del professorat i del sistema educatiu”, va argüir aleshores la portaveu del Govern, Patricia Plaja, a més de lamentar que el líder dels populars tractés els professionals del sistema educatiu català de ser “delinqüents”.

Segons l’executiu de Pere Aragonès, Casado va fer unes declaracions que són constitutives de “delictes contra la integritat moral, d’incitació al odi i la violència”. Patrícia Paja ha recordat que “hi ha línies vermelles que no es poden passar, i si es passen trobaran el Govern davant”.Tot això es va produir en el context de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el 25% de castellà a les escoles catalanes. Una sentència que ara està aturada a l’espera que el Tribunal Constitucional estudiï si la normativa catalana per esquivar-la és constitucional.