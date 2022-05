El Suprem desviarà cap a Galícia la querella de Jordi Sànchez contra Casado

La querella de l’encara secretari general de Junts, Jordi Sànchez, contra el ja ex president del PP, Pablo Casado, s’haurà de jutjar en un tribunal ordinari de Galícia. Segons ha pogut saber el El Món, el Tribunal Suprem ja ha rebut la certificació del Congrés de Diputats, emesa el passat 5 de maig, conforme Casado ja no és diputat des del passat 4 d’abril. Un canvi substancial en el procediment, perquè Casado perd la condició d’aforat i, per tant, tot indica que la sala penal que presideix Manuel Marchena es traurà les puces de sobre i remetrà la querella a Galícia, on es van produir les injúries denunciades.

La nova situació política de Casado que ha rebut el Suprem l’ha remesa al ministeri fiscal perquè determini i informi a quin tribunal i quina jurisdicció ha d’anar. En concret, es tracta d’una denúncia contra Casado que va articular tècnicament l’advocat Jordi Pina per les “mentides” que va explicar sobre l’escola catalana en un acte de electoral a Galícia. El partit de Carles Puigdemont va presentar al Tribunal Suprem una querella contra Casado per incitació a l’odi, injúries i calúmnies en carregar contra els docents catalans com ara que “als nens que no parlen català al pati els posen pedres a la motxilla o que si demanen per anar al lavabo en castellà no els donen permís”.

El certificat del Congrés conforme Casado ja no és diputat del PP

Una querella per les declaracions de Casado arran de la sentència del 25% de castellà

La denúncia presentada té l’origen en l’inici de la polèmica per l’ordre judicial de fer en castellà el 25% de les classes de l’aula de P5 on estudia el fill de la família que ho havia reclamat a l’escola de Canet de Mar Turó del Drac. Jordi Sànchez, com a dirigent de Junts, va interpretar que les paraules de Casado tenien com a única finalitat “fomentar l’odi de la resta d’Espanya cap als docents catalans, cap als responsables polítics del sistema educatiu català i, en particular, cap als càrrecs públics designats per Junts”. Segons JxCat, Casado va voler presentar els docents catalans “davant l’opinió pública catalana i espanyola com una espècie de monstres despietats que no dubten a fer patir indefensos nens per imposar els seus objectius polítics”.

Jordi Sànchez, secretari general de Junts que s’ha querellat contra Pablo Casado, en una imatge de fa uns mesos /JxCAT

En la querella, Junts atribueix tres delictes a Pablo Casado. El primer és de calúmnies, perquè Casado ha “imputat a càrrecs públics de Junts i docents del sistema educatiu públic català” conductes que, si fossin reals, serien greus infraccions recollides al Codi Penal, com ara delictes contra la integritat moral i discriminacions que afectarien menors d’edat. També un delicte d’injúries, perquè són unes manifestacions “tan grolleres que no resulta creïble que [Casado] no actués amb ple coneixement de la falsedat de les seves imputacions”. I en darrer terme, incitació a l’odi, perquè el que ha buscat ha sigut generar hostilitat contra els mestres de l’escola catalana i contra càrrecs públics del sistema d’ensenyament, als quals també ha atribuït comportaments falsos que serien “intolerables” per tal de “deshumanitzar-los i presentar-los com a autèntics monstres davant l’opinió pública”.

Nova fase del procediment judicial de Jordi Sànchez contra Pablo Casado

Ara, amb el certificat de la cambra baixa espanyola de la baixa de Casado del seu escó, decau orgànicament la querella. El fet que les declaracions es registressin a Galícia fa que el delicte d’injúries s’hagi de decidir allà on s’han comès. D’aquí que fonts properes al cas considerin que el ministeri públic remetrà les actuacions a Galícia. El certificat del Congrés també afecta un altre procediment penal contra Casado pels mateixos fets i que ha generat una recusació dels magistrats. En concret, la querella de l‘Equip d’Advocats Independents, que introduïa en el debat jurídic el concepte de minoria nacional catalana. Un procés orientat a arribar a la justícia europea.