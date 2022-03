El Suprem protegeix Casado i tomba la querella de Jordi Sànchez

Sense sorpreses. La Sala Penal del Tribunal Suprem ha decidit no admetre a tràmit la querella presentada per Jordi Sànchez, ex pres polític i secretari general de Junts per Catalunya, contra el diputat i encara president del PP, Pablo Casado, per delicte de calúmnies amb publicitat, i subsidiàriament, per injúries amb publicitat.

La querella va néixer arran d’unes declaracions de desembre de 2021 en un míting a Saragossa on Casado va dir que Sànchez no li donaria lliçons de democràcia sent “un senyor que ha estat condemnat a 9 anys de presó, que ha destrossat un cotxe de la Guàrdia Civil i s’ha pujat amb un megàfon a instigar la violència contra les administracions de l’Estat”. La querella també aportava el tuit de Casado en què afirmava que era “el món al revés: un delinqüent condemnat a 9 anys de presó per donar un cop a l’Estat i destrossar patrulles policials denuncia a qui exigeix ​​complir la llei i la convivència”.

En la seva resolució, el Tribunal destaca que les expressions controvertides “sorgeixen en el curs d’una discussió pública que versa sobre assumptes d’interès públic i que afecta persones amb rellevància pública, cosa que, d’una banda, exclou, en principi, l’afectació de la intimitat i, de l’altra, amplia els límits de la crítica permissible, tant per la pauta que representa la manera normal en què aquestes polèmiques discorren quant per l’interès públic subjacent“. Així, els magistrats entenen que en aquest cas, les expressions del futur exlíder popular queda emparada “per les llibertats d’expressió i d’informació, no només crítiques inofensives o indiferents sinó d’altres que puguin molestar, inquietar o disgustar”.

Les paraules de Casado es van produir després que Sànchez anunciés la presentació d’una querella contra ell per delictes d’odi, calúmnies i injúries, per unes declaracions en què el president del PP va acusar l’Executiu central de tolerar “l’assenyalament d’un nen de cinc anys a Canet, a Catalunya”, i es va preguntar: “¿Es pot tolerar de veritat que a un nen de cinc anys se’l pugui apedregar, aïllar a classe? Es pot tolerar que hi hagi professors amb instruccions per no deixar anar al bany nens perquè parlen en castellà?”

Sobre la posterior reacció de Casado a l’anunci de querella per delicte d’odi de Sànchez, el Suprem insisteix que s’emmarca en un debat polític entre persones amb aquesta qualitat i que afecta aspectes públics i no privats de la seva vida. Per tant, res que hagi de valorar un tribunal i menys en un judici.