Un jutjat de Barcelona accepta finalment estudiar la querella contra Casado

La querella de la Generalitat contra Pablo Casado no anirà finalment a Galícia sinó que s’examinarà al jutjat d’instrucció número 29 de Barcelona. Aquest jutjat ha estimat el recurs de la Generalitat contra la resolució prèvia del jutge que havia decidit inhibir-se en favor dels jutjats d’A Corunya. La querella és per delictes d’odi, calúmnies, i injúries i finalment es jutjarà a Barcelona.

El jutjat considera ara que és competent per estudiar la querella i avaluarà si l’admet a tràmit o no. Cal recordar que la Generalitat es va querellar contra Casado per unes declaracions que va fer a Galícia quan encara era president del PP on va dir que alguns professors tenen “instruccions de no deixar anar al lavabo nens perquè parlen en castellà”.

Casado va dir que es posen “pedres a la motxilla” als nens que parlen castellà

El partit que aleshores liderava Jordi Sànchez com a secretari general també va presentar una querella al Tribunal Suprem per incitació a l’odi, injúries i calúmnies per les mateixes declaracions, on el llavors líder del PP deia que “als nens que no parlen català al pati els posen pedres a la motxilla o si demanen per anar al lavabo en castellà no els donen permís”. En aquell moment Jordi Sànchez, com a secretari general de la formació, va veure en les paraules de Casado la intenció de “fomentar l’odi de la resta d’Espanya cap als docents catalans, cap als responsables polítics del sistema educatiu català i, en particular, cap als càrrecs públics designats per Junts”.

Tot això es va produir en el context de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el 25% de castellà a les escoles catalanes. Una sentència que ara està aturada a l’espera que el Tribunal Constitucional estudiï si la normativa catalana per esquivar-la és constitucional.