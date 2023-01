L’ANC protestarà contra Felip VI durant la seva visita a Barcelona

L’ANC no hi veu cabuda a la visita de Felip VI a Barcelona. És per això que ha anunciat que protestarà contra el monarca durant la visita que farà a la capita catalana el proper dimarts 31 de gener per presidir el tradicional acte d’entrega de despatxos als nous jutges. En una piulada al seu compte de Twitter, l’Assemblea Nacional Catalana fa una crida a concentrar-se a dos quarts de quatre de la tarda a la plaça Leonardo Da Vinci del Fòrum, per “demostrar una vegada més” al monarca “que no és benvingut” a Catalunya. A més, l’ANC acompanya la piulada amb un cartell en què es pot llegir Ni rei, ni corona. Independència i que mostra una corona del revés.

Tal com s’explicava en un comunicat aquest dimecres, Felip VI assistirà a l’acte dels despatxos dels jutges, que comença a dos quarts de cinc de la tarda. És el segon anys consecutiu que ve a Barcelona per presidir aquest acte, ja que fa tres anys no va aparèixer per la situació política que hi havia. En concret, la lluita per la inhabilitació de l’expresident de la Generalitat, Quim Torra, per posar una pancarta a Palau. En la de l’any passat, l’independentisme no va convocar cap acte de protesta coincidint amb l’acte, però sembla que aquest any l’Assemblea ha decidit fer un pas endavant. De moment, però, és la única organització independentista que ha convocat una protesta.

⬛️⬜️ El pròxim dimarts, el rei espanyol farà un acte a Barcelona per fer entrega dels despatxos als nous jutges.



Tothom a les 15:30h al Fòrum a demostrar una vegada més que no és benvingut a la nostra terra!



🕘 Dimarts 31 de gener, 15:30h

📍 Plaça Leonardo Da Vinci pic.twitter.com/e3GcMPp6MM — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) January 27, 2023

L’entrega de despatxos als jutges

A la cerimònia d’entrega -la raó per la qual el monarca visitarà Barcelona- hi intervindran el president en funcions del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem, Rafael Mozo, que ho farà per primer cop després de la dimissió de Carlos Lesmes. També ho farà el director de l’Escola Judicial, Jorge Jiménez. Enguany són 171 els integrants de la 71 promoció de la carrera judicial -125 dones i 46 homes-