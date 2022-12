El PDeCAT avisa Felip VI que la institució més degradada és la monarquia

El PDeCAT, després de l’ofrena floral a la tomba del president Francesc Macià, ha fet referència al discurs de Nadal de Felip VI i ha parlat d’ironia. En concret, el diputat del partit al Congrés Genís Boadella ha criticat que el rei d’Espanya hagi parlat, en el parlament d’aquest dissabte a la nit, de degradació de les institucions espanyoles i diu que és “un punt irònic” perquè, en els últims anys, la monarquia espanyola és “una de les institucions més degradades que hi ha a l’estat espanyol”. Des del cementiri de Montjuïc, on s’ha commemorat la figura de Macià, Boadella ha recordat que la “lleialtat” del PDeCAT està “amb el poble de Catalunya” i ha remarcat que el seu partit fa política “en una línia oposada a la de Felip VI”, que és, ha dit, la de “constituir un estat propi per a Catalunya”.

Ofrena floral del PDeCAT a la tomba de Francesc Macià amb motiu del 89è aniversari de la seva mort, el 25 de desembre de 1933 | Europa Press

La figura de Francesc Macià

El diputat del PDeCAT també ha homenatjat la figura del president català, a qui ha considerat un polític “capaç d’aglutinar un espai dispers per fer una candidatura forta capa d’afrontar el Govern de la Generalitat”. Ha posat en valor que va saber unificar els “grans ideals” que tenia amb els “resultats concrets” del govern del dia a dia. A més, davant la tomba de Francesc Macià, que va morir el 25 de desembre de 1933, Boadella ha defensat que la seva figura continua sent avui dia una “guia per a l’acció política en ple segle XXI”.

El discurs del rei espanyol

En el seu discurs de Nadal, Felip VI ha fet una crida a “enfortir” les institucions espanyoles perquè serveixin “l’interès general” i respectin la Constitució. En plena crisi institucional, el monarca espanyola ha apel·lat a la “responsabilitat” i a “reflexionar de manera constructiva”.