Borràs afirma que Macià va ensenyar a “lluitar pels drets” dels catalans

La presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha apel·lat a Francesc Macià per defensar Catalunya davant d’una Espanya que “menysté, retalla i trepitja” els seus drets, tal com recull l’ACN. En la tradicional ofrena floral de Nadal que la Generalitat i els partits fa a la tomba del president republicà amb motiu del 89è aniversari de la seva mort, el dia de Nadal de 1933, la líder de Junts ha assegurat que Macià “ens interpel·la perquè és un president que va lluitar per defensar els drets de Catalunya i es va trobar amb aquesta pulsió espanyola que menysté, que retalla i que trepitja els drets dels catalans”. En la seva atenció als mitjans, Borràs també ha recordat els “absents” en aquest dia de Nadal, que no hi són perquè “ens han deixat” per la pandèmia o perquè “no poden ser a casa seva amb els seus perquè són a l’exili”.

Lluitar pels drets dels catalans

Laura Borràs ha remarcat que el president català “ens va ensenyar que cal lluitar per defensar els nostres drets i que cal fer-ho amb molta determinació perquè altrament ens trobem amb la pulsió que trepitja, que retalla i que menysté drets”. En aquest sentit, la també presidenta suspesa del Parlament ha fet una crida a “lluitar pels drets dels catalans i estar determinats per poder-los exercir, per exercir-los amb determinació”.

Un exili massa llarg

“Nadal és vida”, ha dit Borràs en la seva intervenció, i, per això, aquest 25 de desembre també ha parlat dels “absents”. Ha recordat que fa un any “estàvem encara en plena pandèmia” i que Nadal no es va poder celebrar amb normalitat i ha pensat en els que aquest any “no hi són perquè ens han deixat”, però també en “els absents que no poden ser a casa seva amb els seus perquè són a l’exili”. La líder de Junts ha insistit que “una vegada més som aquí per denunciar aquest exili que ja fa massa temps que dura”.