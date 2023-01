ERC reivindica la “valentia” de les seves decisions entorn els pressupostos

L’encallament dels pressupostos sembla torbar-se un punt més a prop d’un acord. En aquesta línia, la decisió d’ERC d’acceptar la B-40 -una de les condicions que posava el PSC per aprovar els pressupostos- ha marcat l’inici del 29è Congrés Nacional del partit. La portaveu republicana, Marta Vilalta, ha reivindicat que les “decisions complexes són pels valents”, en referència a l’aval d’Esquerra a la Ronda Nord del Vallès per salvar les negociacions pels pressupostos amb el PSC: “Les decisions estan reservades pels qui arrisquem, és una nova lliçó de responsabilitat, generositat i sentit de país”, ha reivindicat. Al seu torn, el president de la Generalitat i coordinador nacional d’ERC, Pere Aragonès, ha reclamat un “gran acord” que fixi el “quan i el com” per tornar a celebrar un referèndum.

ERC ha donat el tret de sortida del seu 29è Congrés Nacional, aquest dissabte al matí a la Fira de Lleida. La cita arriba enmig de la negociació pels pressupostos, dos dies després que el Govern i el partit hagin acceptat la B-40 per apropar una entesa amb el PSC. Tot i això, encara no s’ha arribat a una decisió final. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pujat a l’escenari rebent una ovació al crit de “president”. “Estic convençut que al maig molta gent ens farà confiança per tenir una alcalde o alcaldessa republicà”, ha dit Aragonès.

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, durant la roda de premsa a la seu del partit | ACN

Uns minuts abans, el Congrés ha connectat en directe amb Marta Rovira, exiliada a Suïssa, que prendrà la paraula a la tarda. De fet, Vilalta ha tingut paraules d’agraïment per la “confiança i generositat” de la secretària general d’Esquerra. La portaveu ha denunciat la “venjança” de l’Estat contra Rovira.

Un congrés multitudinari per marcar el full de ruta

Les bases d’ERC avalaran el full de ruta del partit, que insisteix en la via de la negociació amb l’Estat per resoldre el conflicte polític. Al Congrés hi arriba una esmena viva, sobre experiències internacionals de referèndums. El text proposa mantenir el model de Montenegro -aposta per un 50% de participació i un 55% de suport al ‘sí’-, però sense fer cap referència al país. Han confirmat l’assistència tots els consellers i conselleres del Govern, excepte la de Justícia, Gemma Ubasart, per qüestions personals. En total hi ha 1.400 persones escrites al Congrés. Al migdia també prendran la paraula el candidat a l’alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, i -des de Ginebra- la secretària general del partit, Marta Rovira. Finalment, el president d’ERC, Oriol Junqueras, farà la clausura del Congrés a la tarda.