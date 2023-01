El PSC veu “impossible” acordar els pressupostos si ERC vota contra la B-40

El PSC veu “impossible” arribar a un acord pels pressupostos catalans si ERC vota en contra de la moció presentada pels socialistes al Parlament per reclamar l’execució de la B-40, un projecte que s’ha convertit en el gran escull per tancar unes negociacions que s’han allargat durant mesos i que han obligat a prorrogar els comptes. La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha avançat que els socialistes han rebutjat l’esmena presentada per ERC per “estudiar” el projecte i ha recordat que la finalització de la B-40 compta amb el suport del territori i va ser aprovada pel Govern de la Generalitat el 2021.

“Si ERC vota en contra, implícitament ens diu que no accepta les nostres condicions”, ha explicat Romero. “I això fa impossible, o molt difícil, arribar a un acord”. El PSC sí que espera comptar amb el suport de Junts, que “sempre” ha estat a favor de la B-40 i a més li han acceptat una esmena sobre l’ampliació de l’Aeroport del Prat, que també es portarà a votació al Parlament aquest dijous. La diputada socialista, que ha afirmat que no es reuneixen amb ERC des de fa dues setmanes, ha lamentat que els pressupostos estiguin “encallats” per un projecte aprovat pel mateix Govern.

El portaveu de Junts, Josep Rius, amb a la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, i la portaveu del PSC, Alícia Romero / Europa Press

Romero ha confirmat la bona sintonia del PSC amb Junts, partit amb qui comparteixen el suport al Hard Rock, a l’ampliació del Prat i a la B-40. Les dues formacions s’han aliat al Parlament per forçar el Govern d’ERC a impulsar els tres macroprojectes i també s’han unit per obligar la Generalitat a tramitar com a projecte de llei el decret de pròrroga pressupostària, moviment que permetrà als grups introduir modificacions al text i impulsar algunes de les mesures acordades amb els agents socials en cas que finalment no hi hagués acord.