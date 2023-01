Junts i PSC s’alien per aconseguir reformular el pressupost del 2022

El ple del Parlament ha convalidat aquest dimecres un decret llei del Govern de pròrroga pressupostària de necessitats financeres del sector públic, que ha obtingut el suport d’ERC, Junts i comuns, el ‘no’ de CUP i PP i l’abstenció de PSC, Vox i Cs. Aquest decret de l’executiu català servirà perquè alguns organismes públics puguin cobrir necessitats financeres que no es poden ajornar per la falta d’uns nous pressupostos per a 2023, un tema que ha centrat el debat parlamentari sobre la convalidació del decret.

El líder del PSC, Salvador Illa, gesticulant mentre es dirigeix al president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la sessió de control. Data de publicació: dimecres 25 de gener del 2023, 11:23 Localització: Barcelona Autor: Mariona Puig

Un nou pressupost des del Parlament

Tanmateix, el PSC i Junts han demanat tramitar el decret com a projecte de llei, una iniciativa que ha obtingut el suport majoritari dels grups parlamentaris: amb el ‘sí’ de socialistes, Junts, Vox i CUP; l’abstenció de comuns, Cs i PP, i el vot en contra dels republicans. Tal com expliquen fonts parlamentàries, això permetrà modificar els pressupostos del 2022, a través d’esmenes i ampliant la despesa a través d’una comissió del Parlament.

Un exemple seria l’increment de l’índex de suficiència que s’utilitza per calcular les prestacions socials de persones vulnerables. De fet, fonts republicanes han tret ferro d’aquest decret, mentre que des de Junts asseguren que això es pot convertir en la formulació d’un nou pressupost a través del Parlament. De fet, es tracta d’una mesura històrica. Mai el Parlament havia tramitat com a projecte de llei la pròrroga pressupostària perquè els grups parlamentaris reformulin els comptes de l’any anterior. Això evidencia la solitud del Govern d’Aragonès, que no aconsegueix tirar endavant els pressupostos del 2023.

Els pressupostos, més lluny

La consellera d’Economia de la Generalitat, Natàlia Mas, ha defensat que es tracta d’un decret tècnic i imprescindible per a cobrir les necessitats financeres d’entitats públiques mentre no hi ha pressupostos per a 2023, després del que ha subratllat que fa setmanes que el Govern està en condicions de portar els comptes al Parlament: “Esperem que això sigui possible en breus si tothom posa de la seva part i pensa en el bé comú”, ha desitjat.

La portaveu del PSC, Alícia Romero, ha criticat que l’estratègia negociadora del Govern dels pressupostos no ha estat la més hàbil i encertada, i ha sostingut que en els set anys que ERC està en el Govern “no han mostrat massa capacitat de buscar suports” per als comptes, i ha assegurat que el PSC és un partit que pren les seves pròpies decisions i manté la mà estesa per a negociar.

Jordi Munell (Junts) ha explicat el seu vot favorable a aquest decret per responsabilitat i perquè és una pròrroga d’un pressupost de l’exconseller d’Economia Jaume Giró, quan estava en el Govern, i ha afegit que estaran disposats a convalidar decrets per a augmentar crèdits de Conselleries que necessitin augmentar els seus pressupostos.

Republicans contra socialistes

La ‘cupaire’ Eulàlia Reguant ha retret a la consellera Mas que parli de decret tècnic perquè considera que té lògiques polítiques darrere, i ha criticat que en els últims anys s’hagi usat el “mantra sistemàtic” de dir que hi ha pressupostos expansius, però que les xifres d’empobriment de la població no s’han modificat, segons les seves dades.

El diputat dels comuns, Joan Carles Gallego, ha assegurat que governar a base de pròrrogues pressupostàries és possible però no és bo per a fer política, i ha criticat que Catalunya té un problema de responsabilitat política perquè els debats són més “partidistes i electoralista” entorn dels comptes.

La portaveu republicana ha acusat PSC de defensar “posicions de tot o res, maximalistes en forma d’excusa, que dilaten i bloquegen la negociació” dels comptes, i també ha retret la posició de Junts pel que fa a fiscalitat, i s’ha preguntat per què no van defensar no pujar impostos quan tenien la Conselleria d’Economia abans de sortir-se del Govern a l’octubre.