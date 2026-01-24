Amb Catalunya sotmesa a un escandalós col·lapse de mobilitat que ha delatat la coneguda manca d’inversions i el poder de les empreses de l’Estat com Renfe per torpedinar la mobilitat dels catalans, el principal partit de l’oposició havia de fer un moviment. Aquesta ha estat l’objectiu de la cimera que ha convocat Junts per Catalunya amb la direcció nacional de la formació, representants a les diferents cambres parlamentàries i representants del món municipal a Perpinyà, amb el president a l’exili Carles Puigdemont al capdavant.
De fet, el conclave havia de servir per fixar posició i mostrar la diferència, un cop més, amb ERC. Mostrar l’enuig i aprofitar la capil·laritat de la formació independentista al país i a les institucions per presentar-se com “la Catalunya de les solucions”. Per tant, mobilitzar qualsevol faristol o institució per vendre els beneficis d’una gestió de Junts. D’entrada, Puigdemont ha reclamat que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, sigui destituïda i “no esperar la petició de dimissió de l’oposició”, perquè representa els “col·leccionadors dels col·lapses” que són al PSC, tot i que ha admès que la responsabilitat de la crisi no acaba en la consellera i ha advertit quan quan se superi “molts no podran continuar on són”. “Són uns incompetents!”, ha sentenciat.
“Propaganda” vers un “col·lapse gegantí”
Puigdemont ha aprofitat la crisi i la situació de desbordament del Govern exemplificat en Rodalies. “Catalunya està col·lapsada, Catalunya no va i creix la desconfiança en la capacitat d’un govern que diu que governa per tothom, però que no té trens per ningú”, ha exclamat. “De fet, és la punta de l’iceberg d’un col·lapse nacional gegantí“. Un “col·lapse” davant el qual, “el Partit Socialista no hi aporta solucions, només hi aporta propaganda, hi aporta anuncis”.
“A fe de Déu que no s’estalvia els diners en els anuncis i la propaganda que arriben a tothom, a tota hora, per esmorzar, per dinar, per sopar, propaganda, anuncis… Però no hi aporta res més que el placebo de fer creure que tot va millor que mai, que ells en saben molt de gestionar i que, per tant, no hi ha cap raó d’anar-se a queixar a Madrid”, ha retret. “Han dedicat grans esforços a la propaganda i en la gesticulació de les promeses”, ha afegit. “Han perseverat en l’estratègia d’assumir el país en la letargia, en l’anestèsia per tapar el dolor dels problemes”, ha reblat. Una estratègia que a parer seu passa per “asfixiar les veus discrepants, especialment la de Junts”.
En aquest marc, Puigdemont considera que “Catalunya s’està despertant d’aquesta anestèsia” i els socialistes “ja no tenen prou propaganda per tapar tanta incompetència”. “El seu objectiu és el d’enrasar Catalunya i convertir-la en una regió més sense personalitat ni identitat nacional”, ha recordat. Una situació que respon a una “asfíxia premeditada” i la recerca de la “decadència premeditada”. En aquest sentit, ha descrit el traspàs de Rodalies com a “fake” i “ornitorrinc”. “El traspàs o és 100% o no és traspàs, és una cosa híbrida”, ha carregat. Així ha contraposat Rodalies amb l’exemple de Ferrocarrils de la Generalitat, que funcionen perquè la “competència és íntegrament nostra”.
Demana a Junts reacció
“Posar el país en mans dels qui prefereixen quedar bé amb el PSOE i amb la Moncloa, que no pas amb els 8 milions de catalans, portaria el país a la decadència i a la dependència. I és exactament on som”, ha alertat Puigdemont. En aquesta línia ha esperonat als quadres i representants dels partits a aprofitar qualsevol escletxa per denunciar la “incompetència” i aportar “sol·lucions” i “assumir la responsabilitat com a primer partit de l’oposició, com a alternativa real al desastre, al col·lapse i al mal govern”.
“Ens hem de mobilitzar tots els nostres recursos a l’abast per despertar el país de l’anestèsia socialista, per retornar orgull, per retornar autoestima i ambició”, ha recalcat. La conclusió de Puigdemont és que l’actuació de l’Estat i del PSOE “no és un menyspreu els independentistes, és un menyspreu els 8 milions i escaig de catalans”. “A la gent de Junts, ens toca fer una feina que pocs estan disposats a fer, uns que estan molt còmodes en el bonisme i els altres, si m’ho permeteu, estan molt còmodes en el malisme“, ha assenyalat. “Hem de recórrer el país per poder-ho dir per què nosaltres tenim solucions”, ha insistit.
En aquesta línia ha aprofitat per ficar el dit a l’ull a ERC, tot asseverant: ”A la ciutadania li costaria molt d’entendre que no hi hagués acord en una reunió amb el president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i jo, que no tenim les palanques del poder, tot i que ell segurament en té més que jo perquè té una certa responsabilitat”. “Quan hem governat junts això ho hem resolt molt bé”, ha rematat.