“Són temps difícils”, ha admès el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. El caos ferroviari de les darreres hores se suma a una nova alerta climàtica que s’ha enviat al nord de Catalunya, per la qual cosa el Govern ha demanat a Renfe “la suspensió total” del servei de Rodalies “fins que els operadors ferroviaris puguin assegurar la plena seguretat de les vies”. Així ho ha expressat el mateix Dalmau, que també ha confirmat l’acord amb Renfe perquè el servei –i tots els serveis alternatius– sigui gratuït fins que es recuperi la normalitat. El conseller ha explicat que donaran temps perquè els trens que estan en marxa arribin a les capçaleres i que ja no en sortirà cap més fins a nou avís.
“Els darrers dies vam demanar a Renfe garanties de seguretat, però els efectes del temporal s’està allargant ahir es va produir un nou despreniment en un tram de l’R1. Per tant, hem pres aquesta decisió fins que en permeti, com més aviat millor, recuperar el servei. Ho anirem recuperant de forma gradual en el mateix moment que tinguem l’acreditació de les diferents acotacions d’urgència que han posat els operadors del servei ferroviari Renfe i Adif”, ha afegit Dalmau, que lidera la Generalitat per l’absència mèdica del president Salvador Illa.
Una vintena de punts en revisió
“En aquests moments no hi ha condicions per assegurar la seguretat. La màxima responsabilitat que pot tenir el Govern, també en l’àmbit de la mobilitat, és que aquesta sigui segura”, ha afegit Sílvia Paneque. La consellera de Territori ha confirmat que en aquests moments hi ha 21 punts a la xarxa ferroviària que s’estan revisant, dos d’ells “amb especial intensitat”. Són punts que podrien patir esllavissades com la que va provocar un tall de l’R1 divendres passat o d’altres que els maquinistes van detectar en la revisió conjunta amb els tècnics d’Adif dijous al vespre.
El Govern ha reforçat la xarxa d’autobusos amb 170 automòbils més i ha suspès les zones de baixes emissions. “Som conscients que Rodalies ha tornat a no funcionar, fet que ahir semblava que sí que s’estava produint”, ha lamentat de nou Paneque. Dalmau ha afegit que “venen hores complicades”: “Aquest matí estem veient els efectes del temporal; s’han enviat missatges ES-Alert als mòbils”.
L’executiu també té previst establir un nou protocol conjunt amb el ministeri de Transports per no donar indicacions contradictòries, un aspecte que s’ha repetit els darrers dies. “Les comunicacions han de ser clares, no es pot informar de restabliments i anul·lacions dels serveis”, ha apuntat Paneque. El Govern comunicarà en les pròximes hores tota la informació a les plataformes ciutadanes i als grups polítics de l’oposició.