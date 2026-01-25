Els pocs passatgers que no sabien de la notícia han tornat a l’estació de Sants, encara esperançats i poc després incrèduls. Catalunya no té trens. Algunes pantalles encara mostraven alguns en actiu, malgrat que no circulen des de dissabte al migdia, i han generat confusió. Però els informadors, informen: no hi ha Rodalies ni regionals. “Tenia entès que sí que n’hi havia i en principi no tenia el dubte”, ha explicat en Jordi, un dels passatgers despistats, a l’ACN.
El servei de Rodalies romandrà sense activitat tot diumenge, segons va explicar ahir al vespre la consellera de Territori, Sílvia Paneque. El Govern entén que el temporal pot haver malmès la xarxa ferroviària i que no és segur circular-hi. Aquest matí, el Govern tornarà a reunir-se amb Renfe i Adif per fer seguiment de la crisi que fa quatre dies que dura. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, encapçala amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, la trobada amb el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano –hi assisteix de nou presencialment– i alts càrrecs d’Adif, Renfe, Infraestructures.cat, Mossos d’Esquadra i Trànsit.
Cap d’aquests membres s’ha atrevit a donar per ara una data concreta de la represa del servei. En la roda de premsa d’ahir al vespre, la consellera Paneque va defensar que Adif continua treballant per ratificar “totes les garanties de seguretat” més enllà del cap de setmana. “A cada hora” que roman aturat el servei, insistia, els tècnics “guanyen temps al temps” per reprendre l’operativa. En les pròximes hores, possiblement a la tarda, se sabrà si els trens funcionaran o no dilluns.
És el mateix Govern que va demanar a Renfe prendre aquesta decisió dràstica fins que no hi hagi “garanties de seguretat” a la xarxa. Encara no se sap què passarà dilluns, una decisió que es prendrà en funció de les informacions que arribin al llarg del dia dels tècnics que estan revisant la xarxa. Hi ha un total de 21 de punts que preocupen, segons ha detallat la mateixa Paneque. Dos d’ells, ha afegit, s’estan revisant “amb especial intensitat”. En les darreres hores ha transcendit dues esllavissades, a Badalona i Cerdanyola, que se sumen a la que va provocar un tall a l’R1 divendres a la tarda.
L’executiu ha reforçat la resta de transport públic aquest matí, amb 170 busos interurbans més, i més freqüència de FGC entre el Vallès i el Llobregat. A les carreteres, ha retirat les restriccions a les zones de baixes emissions i ha obert les tanques de la C-32 per millorar la fluïdesa del trànsit. Mesures excepcionals per mitigar els efectes de la suspensió de Rodalies, que mou 400.000 persones diàries –entre setmana– i travessa una de les pitjors crisis de la seva història.
L’infrafinançament, en el punt de mira
El caos a Rodalies ha generat una doble crítica política: al Govern, per la gestió dels darrers dies, i a l’Estat, per un infrafinançament crònic que el mateix ministre de Transports, Óscar Puente, ha reconegut públicament. Adif i Renfe només van invertir 5.676 milions d’euros dels 11.285 milions pressupostats per a la xarxa ferroviària de Catalunya entre el 2010 i el 2023, tal com ha publicat El Món aquesta nit.