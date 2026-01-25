Los pocos pasajeros que no conocían la noticia han regresado a la estación de Sants, aún esperanzados y poco después incrédulos. Catalunya no tiene trenes. Algunas pantallas todavía mostraban algunos en activo, a pesar de que no circulan desde el sábado al mediodía, y han generado confusión. Pero los informadores informan: no hay Rodalies ni regionales. «Tenía entendido que sí que había y en principio no tenía la duda», ha explicado Jordi, uno de los pasajeros despistados, a la ACN.

El servicio de Rodalies permanecerá sin actividad todo el domingo, según explicó ayer por la noche la consejera de Territorio, Sílvia Paneque. El Gobierno entiende que el temporal puede haber dañado la red ferroviaria y que no es seguro circular por ella. Esta mañana, el Gobierno volverá a reunirse con Renfe y Adif para dar seguimiento a la crisis que dura desde hace cuatro días. El consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, encabeza junto a la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, el encuentro con el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano –asiste de nuevo presencialmente– y altos cargos de Adif, Renfe, Infraestructures.cat, Mossos d’Esquadra y Trànsit.

Ninguno de estos miembros se ha atrevido a dar por ahora una fecha concreta para la reanudación del servicio. En la rueda de prensa de ayer por la noche, la consejera Paneque defendió que Adif continúa trabajando para ratificar “todas las garantías de seguridad” más allá del fin de semana. “A cada hora” que permanece detenido el servicio, insistía, los técnicos “ganan tiempo al tiempo” para reanudar la operativa. En las próximas horas, posiblemente por la tarde, se sabrá si los trenes funcionarán o no el lunes.

Un usuario atrapado por la crisis ferroviaria en la estación de Sants / ACN

Es el mismo Gobierno que pidió a Renfe tomar esta decisión drástica hasta que no haya “garantías de seguridad” en la red. Aún no se sabe qué pasará el lunes, una decisión que se tomará en función de las informaciones que lleguen a lo largo del día de los técnicos que están revisando la red. Hay un total de 21 puntos que preocupan, según ha detallado la misma Paneque. Dos de ellos, ha añadido, se están revisando “con especial intensidad”. En las últimas horas han trascendido dos deslizamientos, en Badalona y Cerdanyola, que se suman al que provocó un corte en la R1 el viernes por la tarde.

El ejecutivo ha reforzado el resto del transporte público esta mañana, con 170 autobuses interurbanos más, y más frecuencia de FGC entre el Vallès y el Llobregat. En las carreteras, ha retirado las restricciones en las zonas de bajas emisiones y ha abierto las barreras de la C-32 para mejorar la fluidez del tráfico. Medidas excepcionales para mitigar los efectos de la suspensión de Rodalies, que mueve 400.000 personas diarias –entre semana– y atraviesa una de las peores crisis de su historia.

La infrafinanciación, en el punto de mira

El caos en Rodalies ha generado una doble crítica política: al Gobierno, por la gestión de los últimos días, y al Estado, por una infrafinanciación crónica que el mismo ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reconocido públicamente. Adif y Renfe solo invirtieron 5.676 millones de euros de los 11.285 millones presupuestados para la red ferroviaria de Cataluña entre 2010 y 2023, tal como ha publicado El Món esta noche.