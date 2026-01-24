El servicio de Rodalies de Cataluña permanecerá suspendido este domingo

La red ferroviaria catalana continuará congelada este domingo. Así lo ha anunciado la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, en la comparecencia posterior a la reunión de seguimiento de la crisis de Rodalies que bloquea buena parte del país desde la madrugada del pasado martes. Según Paneque, Adif continúa trabajando para ratificar «todas las garantías de seguridad» más allá del fin de semana, y defiende que «cada hora» que el servicio permanece detenido, los técnicos «ganan tiempo al tiempo» para reanudar la operativa. De cara al lunes, Paneque no ha querido aventurarse a prever con qué calendario volverá el servicio totalmente, y ha avisado que será el mismo domingo, con los datos que haya disponibles entonces, que se avisará a la ciudadanía de qué decisión se tomará para el inicio de la semana.

En la misma atención a medios, la consejera ha culpado la falta de inversiones crónica que sufren las infraestructuras catalanas de la crisis. «Rodalies ha sido superada», ha sentenciado. Según Paneque, «lo que ha pasado los últimos años en términos de inversión no debería haber pasado». Así, a su juicio, Cataluña «no tiene una red ferroviaria adaptada al 2026» porque el Estado no ha dedicado suficientes recursos. En este sentido insta a las instituciones y los partidos a trabajar para «correr todo lo que no se ha caminado» en términos de dedicación presupuestaria a las infraestructuras catalanas, todo para evitar «que nos volvamos a encontrar en esta situación».

La consejera y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en rueda de prensa Fecha de publicación: miércoles 07 de enero del 2026, 12:44 Localización: Barcelona Autor: Bernat Vilaró

Más allá de los agravios estructurales que sufre la red ferroviaria catalana, Paneque ha anunciado que se han añadido tres nuevos equipos de técnicos de Adif a la iniciativa de inspección y reparación de las infraestructuras dañadas, hasta un total de 12. «Cada hora que pasa, ganamos en seguridad», ha argumentado la titular de Territorio; quien ha anunciado que la intervención sobre la R1 en Badalona ya ha finalizado, aunque quedan varias que están todavía en proceso. En cuanto a la información a los usuarios sobre la situación de Rodalies, ha reconocido que «la situación no lo ha facilitado», pero ha reivindicado las decisiones que se han tomado desde la Generalitat y la dedicación a hacerlas llegar a los usuarios. «Hay un hilo conductor para el Gobierno, y es el de la seguridad», ha sentenciado.

Efectos climáticos

Para Paneque, el temporal de los últimos días ha llevado a un estado de máxima tensión la red de Rodalies, que ya se encontraba en mal estado. Ha reconocido que la crisis climática, cada vez más material en Cataluña, generará cada vez más situaciones críticas en las infraestructuras del país y, por lo tanto, estas deben adaptarse a la nueva realidad. El de la pasada semana, cabe decir, ha sido un episodio especialmente extremo; hasta el punto de que la directora general del Servicio Meteorológico de Cataluña, Sarai Sarroca, lo ha descrito como «medio temporal Glòria».