El servei de Rodalies de Catalunya romandrà suspès aquest diumenge

La xarxa ferroviària catalana continuarà congelada aquest diumenge. Així ho ha anunciat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en la compareixença posterior a la reunió de seguiment de la crisi de Rodalies que bloqueja bona part del país des de la matinada del passat dimarts. Segons Paneque, Adif continua treballant per ratificar “totes les garanties de seguretat” més enllà del cap de setmana, i defensa que “a cada hora” que roman aturat el servei, els tècnics “guanyen temps al temps” per reprendre l’operativa. De cara a dilluns, Paneque no ha volgut aventurar-se a preveure amb quin calendari tornarà el servei totalment, i ha avisat que serà el mateix diumenge, amb les dades que hi hagi disponibles llavors, que s’avisarà la ciutadania de quina decisió es prendrà per a l’inici de la setmana.
En la mateixa atenció a mitjans, la consellera ha culpat la manca d’inversions crònica que pateixen les infraestructures catalanes de la crisi. “Rodalies ha estat superada”, ha etzibat. Segons Paneque, “el que ha passat els últims anys en termes d’inversió no hauria d’haver passat”. Així, als seus ulls, Catalunya “no té una xarxa ferroviària adaptada al 2026” perquè l’Estat no hi ha dedicat prou recursos. En aquest sentit insta les institucions i els partits a treballar per “córrer tot allò que no s’ha caminat” en termes de dedicació pressupostària a les infraestructures catalanes, tot plegat per evitar “que ens hi tornem a trobar”.
Més enllà dels greuges estructurals que pateix la xarxa ferroviària catalana, Paneque ha anunciat que s’han afegit tres nous equips de tècnics d’Adif a la iniciativa d’inspecció i reparació de les infraestructures danyades, fins a un total de 12. “A cada hora que passa, guanyem en seguretat”, ha argumentat la titular de Territori; que ha anunciat que la intervenció sobre la R1 a Badalona ja ha finalitzat, encara que en queden diverses que estan encara en procés. Pel que fa a la informació als usuaris de la situació de Rodalies, ha reconegut que “la situació no ho ha facilitat”, però ha reivindicat les decisions que s’han pres des de la Generalitat i la dedicació a fer-les arribar als usuaris. “Hi ha un fil conductor per al Govern, i és el de la seguretat”, ha sentenciat.
Efectes climàtics
Per a Paneque, el temporal de les darreres jornades ha portat a un estat de màxima tensió la xarxa de Rodalies, que ja es trobava en mal estat. Ha reconegut que la crisi climàtica, cada cop més material a Catalunya, generarà cada cop més situacions crítiques a les infraestructures del país i, per tant, aquestes s’han d’adaptar a la nova realitat. El de la passada setmana, val a dir, ha estat un episodi especialment extrem; fins al punt que la directora general del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, l’ha descrit com “mig temporal Glòria”.