“Son tiempos difíciles”, ha admitido el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau. El caos ferroviario de las últimas horas se suma a una nueva alerta climática que se ha enviado al norte de Cataluña, por lo que el Gobierno ha pedido a Renfe “la suspensión total” del servicio de Rodalies “hasta que los operadores ferroviarios puedan asegurar la plena seguridad de las vías”. Así lo ha expresado el propio Dalmau, que también ha confirmado el acuerdo con Renfe para que el servicio –y todos los servicios alternativos– sea gratuito hasta que se recupere la normalidad. El consejero ha explicado que darán tiempo para que los trenes que están en marcha lleguen a las cabeceras y que ya no saldrá ninguno más hasta nuevo aviso.

“Los últimos días pedimos a Renfe garantías de seguridad, pero los efectos del temporal se están alargando y ayer se produjo un nuevo desprendimiento en un tramo de la R1. Por lo tanto, hemos tomado esta decisión hasta que nos permita, lo antes posible, recuperar el servicio. Lo iremos recuperando de forma gradual en el mismo momento que tengamos la acreditación de las diferentes acotaciones de urgencia que han puesto los operadores del servicio ferroviario Renfe y Adif”, ha añadido Dalmau, que lidera la Generalitat por la ausencia médica del presidente Salvador Illa.

La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, en una reunión de seguimiento de la situación ferroviaria | David Zorrakino / Europa Press

Una veintena de puntos en revisión

“En estos momentos no hay condiciones para asegurar la seguridad. La máxima responsabilidad que puede tener el Gobierno, también en el ámbito de la movilidad, es que esta sea segura”, ha añadido Sílvia Paneque. La consejera de Territorio ha confirmado que en estos momentos hay 21 puntos en la red ferroviaria que se están revisando, dos de ellos “con especial intensidad”. Son puntos que podrían sufrir deslizamientos como el que provocó un corte de la R1 el pasado viernes u otros que los maquinistas detectaron en la revisión conjunta con los técnicos de Adif el jueves por la noche.

El Gobierno ha reforzado la red de autobuses con 170 vehículos más y ha suspendido las zonas de bajas emisiones. “Somos conscientes de que Rodalies ha vuelto a no funcionar, hecho que ayer parecía que sí se estaba produciendo”, ha lamentado nuevamente Paneque. Dalmau ha añadido que “vienen horas complicadas”: “Esta mañana estamos viendo los efectos del temporal; se han enviado mensajes ES-Alert a los móviles”.

El ejecutivo también tiene previsto establecer un nuevo protocolo conjunto con el ministerio de Transportes para no dar indicaciones contradictorias, un aspecto que se ha repetido los últimos días. “Las comunicaciones deben ser claras, no se puede informar de restablecimientos y anulaciones de los servicios”, ha apuntado Paneque. El Gobierno comunicará en las próximas horas toda la información a las plataformas ciudadanas y a los grupos políticos de la oposición.