La Generalitat de Catalunya, Renfe y los maquinistas reanudarán las reuniones a las 12 horas, tras un primer contacto esta mañana para encontrar soluciones que permitan la reanudación total del servicio de Rodalies. Según avanza Catalunya Ràdio, en este primer encuentro, el ejecutivo catalán ha solicitado a Renfe la gratuidad del servicio mientras duren las incidencias. En estos momentos, solo dos líneas circulan con normalidad después de que se haya decidido hacer una nueva revisión exhaustiva de la red por el desprendimiento que hubo en la R1, entre Maçanet y Blanes.

En una atención a los medios, aprovechando el receso de la reunión, el portavoz de Renfe, Antonio Carmona, no ha querido entrar a valorar esta petición. “El Govern ya dirá lo que tenga que decir y anunciará lo que tenga que anunciar”, se ha limitado a decir al respecto. Carmona ha dicho que “todos los esfuerzos” están centrados en recuperar la normalidad, pero tampoco se ha aventurado a poner plazos. La afluencia a Rodalies cae los fines de semana, aún más en días lluviosos como este sábado, pero se recuperará el lunes. “No hablaremos de previsiones”, ha insistido el portavoz de Renfe, que ha pedido “ir paso a paso”.

Todo esto llega después de horas de incertidumbre. El Govern había anunciado que el servicio no se recuperaría este sábado, tras el desprendimiento en la R1, pero Renfe ha matizado horas después que sí habría servicio parcial. “Teníamos una situación a las tres de la madrugada que ha podido evolucionar gracias al trabajo que se ha hecho por todos los equipos y hemos preferido dar este servicio”, ha aclarado Carmona. La mayoría de líneas, incluidas las regionales, operan con cortes parciales que se deben hacer por carretera.

Dos informadores de Renfe hablan con usuarios en la estación de Sants / ACN

Quejas en las estaciones de tren

La incredulidad se ha apoderado de los usuarios. «Como usuarios estamos muy vendidos, deberíamos poder ir a una ventanilla y que nos devuelvan el dinero de los billetes», ha apuntado una pasajera de la R11 a la Agencia Catalana de Noticias. Se ha quedado colgada en Sants, que sufre otra jornada anómala con retrasos y poca información. El personal de la estación no puede asegurar la operatividad de los trenes, según han explicado los pasajeros de Sants a la ACN.

La información en las pantallas no siempre corresponde con la realidad y lo más recomendable para saber el estado de los trenes es consultar las aplicaciones de Renfe o Adif. Otros pasajeros optan por escuchar los directos de las radios y, en algunos casos, están buscando opciones para que se les devuelva el dinero del billete. Renfe ha informado que el servicio continuará siendo parcial hasta que se revisen todos los puntos críticos de la red.