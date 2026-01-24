Crispación entre los usuarios en un nuevo día de caos en Renfe: «No han informado de nada»

Los usuarios catalanes se han vuelto a encontrar este sábado con un colapso total en el servicio de Rodalies. Después de que la Generalitat haya pedido una nueva suspensión del transporte ferroviario catalán, muchos de los viajeros que esperaban moverse en tren por el Principado durante el fin de semana se han encontrado sin alternativas y, según explican, con una total falta de información. Así lo ha narrado Julia, una usuaria que ha viajado de Girona a Barcelona y, al llegar a la capital, se ha encontrado sin forma de moverse por la región metropolitana. «Me he quedado tirada, no han informado de nada», ha afirmado en declaraciones a la Agencia Catalana de Noticias.

Con el de sábado, Cataluña encadena cuatro jornadas consecutivas de colapso total en las Rodalies, después del desprendimiento que provocó un accidente ferroviario en Gelida, la noche del martes. Cabe recordar que, según el Gobierno, el servicio debería haberse recuperado el jueves, aunque el bloqueo de los maquinistas lo impidió. «La situación es decepcionante, cada día pasan cosas», describía a la ACN otra usuaria, Anna, que se ha encontrado sin alternativas en Barcelona y ha tenido que buscar una salida en una aplicación para ofrecer vehículos compartidos.

La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, y el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, durante la reunión / ACN

Muchos pasajeros que no han podido moverse con normalidad han descrito la situación como «injusta», dado que han roto los planes para regresar a casa el fin de semana de muchos catalanes. También han dificultado el acceso al lugar de trabajo a muchos empleados: una usuaria, Fátima, explica que ha tenido que llevar en su coche a algunos compañeros a la escuela donde trabaja, y lamenta que «ofrecen un servicio peor» a los alumnos debido al caos en Rodalies. Se trata de un agravio que han notado muchos sectores, hasta el punto de que, según cifras de la patronal catalana Pimec, se habrían llegado a perder unos 9 millones de euros diarios debido al estado de la red ferroviaria y el corte en la AP-7, levantado parcialmente este sábado.

El Gobierno, a la espera

Según ha explicado el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, la nueva parada ha sido provocada por las inclemencias meteorológicas, ya acumuladas durante la última semana. Entre otras cuestiones, el Gobierno ha pedido el cierre del servicio tras varios incidentes relacionados con la lluvia, entre los cuales destaca un nuevo desprendimiento que ha afectado la línea R1, cerca de Maçanet. «Hemos tomado esta decisión hasta que se nos permita, lo antes posible, recuperar el servicio. Lo iremos recuperando de forma gradual en el mismo momento que tengamos la acreditación de las diferentes acotaciones de urgencia que han puesto los operadores», ha descrito Dalmau.