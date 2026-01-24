Crispació entre els usuaris en un nou dia de caos a Renfe: “No han informat de res”

Els usuaris catalans s’han tornat a trobar aquest dissabte amb un col·lapse total en el servei de Rodalies. Després que la Generalitat hagi demanat una nova suspensió del transport ferroviari català, molts dels viatgers que esperaven moure’s en tren pel Principat durant el cap de setmana s’han trobat sense alternatives i, segons expliquen, amb una manca total d’informació. Així ho ha narrat la Júlia, una usuària que ha viatjat de Girona a Barcelona i, en arribar a la capital, s’ha trobat sense forma de moure’s per la regió metropolitana. “M’he quedat tirada, no han informat de res”, ha etzibat en declaracions a l’Agència Catalana de Notícies.
Amb el de dissabte, Catalunya encadena quatre jornades consecutives de col·lapse total en les Rodalies, després del despreniment que va provocar un accident ferroviari a Gelida, la nit de dimarts. Cal recordar que, segons el Govern, el servei s’hauria d’haver recuperat dijous, si bé el bloqueig dels maquinistes ho va impedir. “La situació és decebedora, cada dia passen coses”, descrivia a l’ACN una altra usuària, l’Anna, que s’ha trobat sense alternatives a Barcelona i ha hagut de buscar-hi una sortida en una aplicació per oferir vehicles compartits.
Molts passatgers que no han pogut moure’s amb normalitat han descrit la situació com a “injusta”, atès que han trencat els plans per tornar a casa al cap de setmana de molts catalans. També han dificultat l’accés al lloc de feina a molts empleats: una usuària, la Fàtima, explica que ha hagut de portar amb el seu cotxe alguns companys a l’escola a on treballa, i lamenta que “donen un servei pitjor” als alumnes per culpa del caos a Rodalies. Es tracta d’un greuge que han notat molts sectors, fins al punt que, segons xifres de la patronal catalana Pimec, s’haurien arribat a perdre uns 9 milions d’euros diaris per culpa de l’estat de la xarxa ferroviària i el tall a l’AP-7, aixecat parcialment aquest dissabte.
El Govern, a l’espera
Segons ha explicat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, la nova aturada ha vingut provocada per les inclemències meteorològiques, ja acumulades durant la darrera setmana. Entre altres qüestions, el Govern ha demanat el tancament del servei després de diversos incidents relacionats amb la pluja, entre els quals destaca un nou despreniment que ha afectat la línia R1, a prop de Maçanet. “Hem pres aquesta decisió fins que se’ns permeti, com més aviat millor, recuperar el servei. Ho anirem recuperant de forma gradual en el mateix moment que tinguem l’acreditació de les diferents acotacions d’urgència que han posat els operadors”, ha descrit Dalmau.