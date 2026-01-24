La Generalitat de Catalunya, Renfe i els maquinistes reprendran les reunions a les 12 hores, després d’un primer contacte aquest matí per trobar solucions que permetin la represa total del servei de Rodalies. Segons avança Catalunya Ràdio, en aquesta primera trobada, l’executiu català ha demanat a Renfe la gratuïtat del servei mentre durin les incidències. En aquests moments, només dues línies circulen amb normalitat després que s’hagi decidit fer una nova revisió exhaustiva de la xarxa per l’esllavissada que va haver-hi a l’R1, entre Maçanet i Blanes.
En una atenció als mitjans, aprofitant el recés de la reunió, el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, no ha volgut entrar a valorar aquesta petició. “El Govern ja dirà el que hagi de dir i anunciarà el que hagi d’anunciar”, s’ha limitat a dir al respecte. Carmona ha dit que “tots els esforços” estan centrats a recuperar la normalitat, però tampoc s’ha aventurat a posar terminis. L’afluència a Rodalies cau els caps de setmana, encara més en dies plujosos com aquest dissabte, però es recuperarà dilluns. “No parlarem de previsions”, ha insistit el portaveu de Renfe, que ha demanat “anar pas a pas”.
Tot plegat arriba després d’hores d’incertesa. El Govern havia anunciat que el servei no es recuperaria aquest dissabte, després de l’esllavissada a l’R1, però Renfe ha matisat hores després que sí que hi hauria servei parcial. “Teníem una situació a les tres de la matinada que ha pogut evolucionar gràcies al treball que s’ha fet per tots els equips i hem preferit donar aquest servei”, ha aclarit Carmona. La majoria de línies, incloses les regionals, operen amb talls parcials que s’han de fer per carretera.
Queixes a les estacions de tren
La incredulitat s’ha apoderat dels usuaris. “Com a usuaris estem molt venuts, hauríem de poder anar a una finestreta i que ens tornin els diners dels bitllets”, ha apuntat una passatgera de l’R11 a l’Agència Catalana de Notícies. S’ha quedat penjada a Sants, que pateix una altra jornada anòmala amb retards i poca informació. El personal de l’estació no poden assegurar l’operativitat dels trens, segons han explicat els passatgers de Sants a l’ACN.
Les informacions a les pantalles no sempre correspon amb la realitat i el més recomanable per saber l’estat dels trens és consultar les aplicacions de Renfe o Adif. Altres passatgers opten per escoltar els directes de les ràdios i, en alguns casos, estan mirant opcions que se’ls retorni els diners del bitllet. Renfe ha informat que el servei continuarà sent parcial fins que es revisi tots els punts crítics de la xarxa.