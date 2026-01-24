Cinc comarques catalanes, el Solsonès, el Moianès, el Berguedà, la Cerdanya i el Ripollès, han rebut un missatge ES-Alert als mòbils de la població per les fortes nevades que s’estan registrant. “Limiteu la mobilitat, eviteu desplaçaments innecessaris, equipeu el vehicle i consulteu l’estat de les carreteres. En cas d’emergència, truqueu al 112”, remarca el missatge. Més enllà de les cinc comarques esmentades, també estan afectades pel temporal Osona i el Lluçanès. Alguns punts ja registren nevades de més de cinc centímetres de neu acumulada.
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha demanat minimitzar els desplaçaments i ha lamentat les “incidències sense precedents” que estan causant els temporals, en al·lusió a la crisi de Rodalies. Protecció Civil també ha avisat les nevades es mantindran tot dissabte i demana extremar la precaució en totes aquestes zones. En una atenció als mitjans, la subdirectora operativa de Procicat, Imma Solé, ha demanat prudència i sortir “equipats” si és estrictament necessari.
La cota de neu se situa al voltant dels 600 metres en diferents territoris del centre i el nord-est del país i podria baixar “puntualment” fins als 300 o 400 metres, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. El mateix Meteocat ha publicat imatges de Ribes de Freser, completament nevat. Solé ha demanat estar “vigilants” durant tot el dia, malgrat que la previsió és que el temporal vagi a la baixa. Es preveu que la precipitació es dirigeixi cap al nord-est i acabi sortint per l’Empordà, ja en forma d’aigua.
❄️ La cota de neu està sobre els 600–800 m, però està baixant localment als 400 m.— Meteocat (@meteocat) January 24, 2026
Ens arriben aquestes imatges des de Ribes de Freser (el Ripollès): pic.twitter.com/lMWWz3sGXW
Cadenes obligatòries en algunes carreteres
Una vintena de carreteres catalanes necessiten cadenes per poder circular, una mesura que s’ha instaurat a les 10 hores i continua activa. Alguns punts afectats són la C-28 al port de la Bonaigua; la C-13, entre Llavorsí i Esterri d’Àneu; l’N-260 al port del Cantó, la collada de Toses i el coll de la Creu de Perves; i la C-462 al coll de Port. A Vilanova de Prades, els Bombers de la Generalitat han hagut d’actuar per treure algun vehicle que s’ha encallat en la neu.