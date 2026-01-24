Cinco comarcas catalanas, el Solsonès, el Moianès, el Berguedà, la Cerdanya y el Ripollès, han recibido un mensaje ES-Alert en los móviles de la población por las fuertes nevadas que se están registrando. “Limiten la movilidad, eviten desplazamientos innecesarios, equipen el vehículo y consulten el estado de las carreteras. En caso de emergencia, llamen al 112”, destaca el mensaje. Más allá de las cinco comarcas mencionadas, también están afectadas por el temporal Osona y el Lluçanès. Algunos puntos ya registran nevadas de más de cinco centímetros de nieve acumulada.

El consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, ha pedido minimizar los desplazamientos y ha lamentado las “incidencias sin precedentes” que están causando los temporales, en alusión a la crisis de Rodalies. Protección Civil también ha avisado que las nevadas se mantendrán todo el sábado y pide extremar la precaución en todas estas zonas. En una atención a los medios, la subdirectora operativa de Procicat, Imma Solé, ha pedido prudencia y salir «equipados» si es estrictamente necesario.

La cota de nieve se sitúa alrededor de los 600 metros en diferentes territorios del centro y el noreste del país y podría bajar “puntualmente” hasta los 300 o 400 metros, según las previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya. El mismo Meteocat ha publicado imágenes de Ribes de Freser, completamente nevado. Solé ha pedido estar «vigilantes» durante todo el día, a pesar de que la previsión es que el temporal vaya a la baja. Se prevé que la precipitación se dirija hacia el noreste y acabe saliendo por el Empordà, ya en forma de agua.

❄️ La cota de nieve está sobre los 600–800 m, pero está bajando localmente a los 400 m.



Nos llegan estas imágenes desde Ribes de Freser (el Ripollès): pic.twitter.com/lMWWz3sGXW — Meteocat (@meteocat) 24 de enero de 2026

Cadenas obligatorias en algunas carreteras

Una veintena de carreteras catalanas necesitan cadenas para poder circular, una medida que se ha instaurado a las 10 horas y continúa activa. Algunos puntos afectados son la C-28 en el puerto de la Bonaigua; la C-13, entre Llavorsí y Esterri d’Àneu; la N-260 en el puerto del Cantó, la collada de Toses y el coll de la Creu de Perves; y la C-462 en el coll de Port. En Vilanova de Prades, los Bomberos de la Generalitat han tenido que actuar para sacar algún vehículo que se ha quedado atascado en la nieve.