Junts i Impulsem Lleida exhibeixen múscul amb 160 llistes per al 28-M

Junts per Catalunya i Impulsem Lleida han exhibit múscul aquest dijous de cara a les properes eleccions municipals del 28 de maig presentant llistes fins a 160 municipis de la vegueria. L’acord entre els dos partits inclou les comarques del Segrià, el Solsonès, el Pla d’Urgell, La Noguera, Les Garrigues, l’Urgell i la Segarra.

Amb això, els dos partits afronten diverses crisis que afronta el territori, com ara l’econòmica, la democràtica i de model productiu. El secretari general d’Impulsem Lleida, Manel Solé, ha posat en valor el caràcter municipalista del seu partit. “Neix justament fa un any amb la voluntat de treballar des del municipalisme per incidir en les comarques de Ponent, que pateixen despoblament i abandonament”, ha assegurat Solé en l’acte de presentació de la coalició.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, el secretari general d’Impulsem Lleida, Manel Solé, el president de la vegueria de Lleida de Junts, Eloi Bergós i el president d’Impulsem Lleida, Antoni Villas / Impulsem Lleida

Manel Solé reivindica el municipalisme

De fet, Manel Solé ha reivindicat que el pacte “més natural” era amb Junts, per “preservar” la força que tenim amb les alcaldies i alcaldesses. Solé, en declaracions a El Món la setmana passada, va assegurar que van tenir converses amb el PDeCAT i amb el PSC durant tres mesos per concórrer juntament. De fet, el pacte inclou que l’alcaldable tindrà llibertat per fer la seva llista i, en cas de conflicte, l’alcalde serà qui encapçali la llista. En cas de conflicte i cap dels dos alcaldables sigui alcaldes, hi haurà una comissió mixta de tres membres de Junts i tres d’Impulsem que prendran una decisió.

Turull treu pit de l’acord

A les negociacions hi ha hagut el secretari de Política Municipal, David Saldoni, però també el secretari general de Junts, Jordi Turull, qui ha assegurat que “és molt més el que ens uneix que el que ens separa”. “Estem molt convençuts i contents. A partir d’ara ens posem una sola samarreta de cara a les eleccions municipals”, ha reivindicat el secretari general de Junts, qui ha agraït a tota la gent implicada en les negociacions.