Illa demana més a Aragonès si vol tancar el pacte del pressupost

El primer secretari del PSC i cap de l’oposició, Salvador Illa, ha assegurat que la cessió d’ERC pel que fa a la B-40 és un “pas endavant” per a les negociacions dels pressupostos. Tot i això, Illa no dona per tancat el pressupost i assegura que seguiran les negociacions a partir de dilluns. Amb això, ha volgut posar el dit a la llaga en el fet que ERC s’hagi abstingut en la moció sobre l’ampliació de l’aeroport del Prat. “Vull que hi hagi un compromís clar amb l’ampliació”, ha assegurat Illa des dels faristols del Parlament.

En tot cas, Illa reconeix que és un “gran pas endavant” i ha recordat que encara hi ha esculls que estan especificats a la proposta d’acord que consideren de “mínims”. De fet, considera que la seva proposta no és d’un “o tot, o res”. Pel que fa al conveni, Illa no tindrà problemes amb qui ha de signar el conveni, ja sigui el conseller de Territori, Juli Fernàndez, o el mateix president de la Generalitat.

El cap de l’oposició i líder del PSC, Salvador Illa, observa el president del Govern, Pere Aragonès, durant el ple del Parlament Data de publicació: dimecres 21 de desembre del 2022, 09:30 Localització: Barcelona Autor: Bernat Vilaró

Posa en valor la seva proposta

“Ho vull agrair perquè es respecte la voluntat del Parlament, del territori i perquè són infraestructures clau per tirar endavant”, ha dit Illa, qui ha recordat que fa cinc setmanes que van fer les seves propostes “de mínims”. De fet, ha demanat fer una reflexió del perquè s’ha “trigat tant”. “Hem tardat cinc setmanes per negociar un punt”, ha assegurat Illa.

Amb això, li ha sobtat l’abstenció sobre la inversió a l’ampliació de l’aeroport del Prat i afirma que mantindrà la paraula. A hores d’ara, el PSC reprendrà la negociació a partir de dilluns i assegura que assumeix la responsabilitat que els correspon. “Hem de ser capaços de generar la confiança necessària i de cercar els consensos”, ha dit Illa.

Alhora, ha tornat a dirigir les responsabilitats al president Aragonès i al seu president. “No em sento especialment responsable de com han anat les coses”, ha afirmat el cap de l’oposició i dirigent socialista. De fet, els socialistes reconeixen que desconeixen el sentit del vot a la moció sobre la B-40 d’aquest matí.

Aragonès treu pit

De fet, el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha passat la pilota al PSC amb la cessió d’ERC per la B-40 aquest dijous al matí. Aragonès ha volgut apel·lar a la responsabilitat a tots els grups parlamentaris després de mesos de negociació i ha tret pit de moure’s a la centralitat. A més, ha descartat portar els pressupostos al Parlament sense un acord previ amb els grups parlamentaris.

De fet, el president ha assegurat que Catalunya “necessita pressupostos” i ha enumerat tots aquells sectors que ho “evidencien”. “Avui la disjuntiva no és entre pressupost i pròrroga. Entre prendre decisions per a la gent o prendre decisions partidistes”, ha dit el president. De fet, ha posat en valor que hagin estat més de dos mesos negociant amb els grups parlamentaris.