Estrasburg donarà “prioritat” a les demandes dels presos polítics

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha anunciat que té previst tramitar de manera prioritària les demandes dels presos polítics contra la sentència de l’1-O dictada pel Tribunal Suprem el 2019. “Com a casos d’impacte, se’ls donarà prioritat”, ha informat la presidenta del tribunal, Síofra O’Leary, que ha justificat la decisió perquè es tracta de casos d’impacte europeu i són “extremadament importants”.

El TEDH té sobre la taula una quinzena de denúncies dels líders independentistes, que constitueixen un “grup particular”, segons O’Leary. Així mateix, la president del TEDH ha assegurat que el tribunal segueix “de prop” els canvis legislatius a l’estat espanyol i les peticions de revisió de les condemnes que ha de discutir el Tribunal Suprem.

Els presos polítics a la sortida de la presó de Lledoners després dels indults / Europa Press

Els presos defineixen les seves estratègies al Suprem

Aquesta setmana ha finalitzat el termini donat pel Tribunal Suprem a la Fiscalia, l’Advocacia de l’Estat, les acusacions particulars i les defenses dels presos per conèixer la seva postura sobre la revisió de els condemnes que ha de debatre el tribunal després de la reforma del Codi Penal. Els presos d’ERC han anunciat que demanaran l’absolució total i “immediata” sense esperar el que digui la justícia europea.

L’advocat dels republicans, Andreu Van Eynde, va dir el dimarts que confiava que el TEDH comencés a revisar les denúncies “aviat”. En canvi, els presos de Junts, així com els Jordis, no han demanat la revisió al Suprem i esperen que la justícia europea els doni la raó. L’expresident d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha afirmat que una hipotètica revisió de la sentència per part del Tribunal Suprem “no reconeix, ni repara, ni estableix garanties de no repetició de la vulneració de drets fonamentals” per part de l’estat espanyol. Cuixart anirà al TEDH per aconseguir una condemna sense embuts d’Espanya perquè no “persegueixi més la dissidència política”.