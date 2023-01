Cuixart descarta demanar la revisió de la pena i anirà a Europa

L’expresident d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha descartat demanar al Tribunal Suprem la revisió de la sentència de l’1-O perquè “no reconeix, ni repara, ni estableix garanties de no repetició de la vulneració de drets fonamentals” de l’estat espanyol. En un escrit enviat al tribunal, la seva defensa denuncia una “vulneració molt greu” dels drets de reunió, llibertat d’expressió i llibertat ideològica de Cuixart i anuncia que aniran al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) per aconseguir una condemna d’Espanya perquè l’estat perquè no “persegueixi més la dissidència política”. Tal com va explicar El Món fa dues setmanes, Cuixart va anunciar que esperaria que el Suprem li demanés l’opinió abans de pronunciar-se.

La defensa de Cuixart assegura que les actuacions de l’activista durant la tardor del 2017 estaven emparades en l’exercici legítim dels seus drets civils i polítics. “Que es declari que aquests fets constitueixen un exercici d’un dret fonamental més enllà del debat estricte de la legalitat penal és una necessitat democràtica present i futura en un context on el mateix Cuixart insisteix que ‘ho tornarem a fer'”, diu l’escrit presentat al Tribunal Suprem, de només quatre pàgines. Cuixart recorda que la Sala Segona del Suprem va ignorar repetidament les al·legacions presentades per l’activista i lamenta que si el mateix tribunal revisa la condemna, perpetuarà les “vulneracions invocades”.

L’expresident d’Òmnium, Jordi Cuixart, en un acte / ACN

Òmnium denuncia la vulneració de drets en nom de la unitat d’Espanya

L’actual president d’Òmnium, Xavier Antich, manté que “l’arrel del problema és que l’estat espanyol continua obcecat i es nega a reconèixer que vulnera els drets més fonamentals per perseguir la dissidència política en nom de la sacrosanta unitat d’Espanya”. Antich avisa que continuaran “exercint la desobediència civil” i que només s’adreçaran al Suprem “per dir que defensar l’autodeterminació no és cap delicte”. L’objectiu final d’Òmnium és aconseguir “una condemna de l’Estat espanyol al Tribunal Europeu de Drets Humans i el reconeixement, reparació i garanties de no repetició de tots i cadascun dels drets vulnerats”.

La defensa de Cuixart va en la línia de l’escrit que va presentar el 2019 davant el mateix Suprem, on dia que per “coherència, per convicció jurídica i per convicció en la defensa dels drets humans, estem convençuts que, si no se soluciona aquesta llarga llista de greus vulneracions i es condemna Jordi Cuixart, el present procediment no finalitzarà a Madrid sinó en una sala de justícia internacional amb la condemna d’Espanya per vulneració de drets humans”.