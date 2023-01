Els presos d’ERC demanaran l’absolució total i “immediata” al Suprem

Els presos polítics d’ERC demanaran l’absolució total i “immediata” al Tribunal Suprem, segons ha explicat a l’ACN l’advocat dels presos republicans, Andreu Van den Eynde, el mateix dia que finalitza el termini perquè acusacions i defenses remetin al tribunal la seva opinió sobre els efectes de la reforma del Codi Penal en les sentències del judici de l’1-O. Fonts de la defensa d’ERC han explicat a El Món que encara estan enllestint l’escrit de defensa, però ha confirmat que el sentit general del text serà per reclamar l’absolució, tal com ja va explicar aquest diari fa dues setmanes.

En unes declaracions fetes davant de la seu del Consell d’Europa a Estrasburg (França), Van den Eynde ha assegurat que la derogació del delicte de sedició i la reforma del de malversació impliquen una “revisió automàtica” de les condemnes i, en conseqüència, “la declaració de la inexistència de qualsevol responsabilitat penal” per als presos polítics. “Això és el que demanarem al Suprem, i esperem que així ho confirmi”, ha avançat el lletrat.

Els presos polítics a la sortida de la presó de Lledoners després dels indults / Europa Press

La justícia europea té pendent revisar la sentència del Procés

Pel que fa a la batalla judicial a Europa, Van den Eynde ha confiat que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) comenci a estudiar la sentència de l’1-O “el més aviat possible” perquè es tracta d’un cas “paradigmàtic de lesió de drets polítics i fonamentals”. L’advocat considera que els líders independentistes han sigut víctimes de “presons i condemnes arbitràries i inhabilitacions desproporcionades” que han tingut unes conseqüències “molt greus i que encara no han obtingut reparació”.

Precisament aquest és l’argument que l’expresident d’Òmnium, Jordi Cuixart, ha fet servir en el seu escrit al Tribunal Suprem, on assegura que no demanarà la revisió de la seva pena i que anirà directament al TEDH per aconseguir que la justícia europea condemni Espanya perquè no “persegueixi més la dissidència política”. La defensa de Cuixart creu que la revisió de la sentència “no reconeix, ni repara, ni estableix garanties de no repetició de la vulneració de drets fonamentals” de l’estat espanyol i, per tant, opta per buscar justícia a Europa.