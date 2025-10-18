La Generalitat de Catalunya és la institució central de l’autogovern de la nació. Com a tal gestiona serveis bàsics com la seguretat pública, la salut, els drets socials o l’educació. Ara també hi afegirà la competència de fabricació de melmelades. En concret, la melmelada feta amb els fruits de l’emblemàtic Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, que cada matí travessa el president Salvador Illa. Una nova competència que el Departament de Presidència externalitzarà, amb un pressupost previst fins a l’any 2028 de 44.438,19 euros.
L’encarregat de gestionar l’adjudicació de les melmelades palatines serà el Gabinet de Relacions Externes i Protocol (GREiP). És el grup de treball que té com a tasca, entre d’altres, la d’organitzar i programar les relacions externes i els actes públics de la Presidència i del Govern de la Generalitat de Catalunya, en el vessant de relacions públiques i de protocol. No és casualitat que ho gestioni aquest gabinet, perquè és l’encarregat de preparar els obsequis a les visites institucionals o protocol·làries de Palau.
Els experts de Palau consideren, atesa la memòria de justificació de la necessitat del contracte, que és “convenient aprofitar les taronges del Pati dels Tarongers per fer pots de melmelada com a obsequi per a aquestes visites, representatiu del Palau de la Generalitat”. És a dir, un present de quilòmetre zero de la sobirania catalana als convidats a Palau, que serien uns 2.000 pots l’any. Però tot plegat té un procediment llarg i costós. De fet, l’empresa contractista no només ha de subministrar els pots de melmelada, sinó també fer “el servei d’espigolament, producció i disseny de l’envasament” d’acord amb les instruccions li doni aquest gabinet de relacions protocol·làries. Tant és així, que el contracte estableix que aquest Gabinet haurà d’ordenar el “dia i hora de collida de les taronges”.
Un detallat estudi de costos
El plec de condicions tècniques de la licitació comporta un detallat estudi de costos. La clau de volta de tot plegat és el valor estimat del contracte -que aniria del 2026 fins a acabar el 2028-. El pressupost anual és de 12.343,94 euros més 2.205,02 euros d’IVA, que multiplicat per tres anys podria arribar a un màxim de 44.438,19 euros, el total pressupostat. Per arribar a aquests imports, els tècnics de presidència detallen el càlcul del pressupost base de licitació d’acord amb els preus de mercat en el preu de cadascun dels conceptes.
En concret, està prevista l’elaboració de 2.000 pots de “melmelada amarga de taronges del Pati dels Tarongers”, que tindrien un preu de 1,76 euros unitari. A més, compten els estoigs personalitzats, que costarien 2,66 euros; el llibret personalitzat, de 0,92 euros, i l’etiqueta de la tapa, que pujaria a 0,20 euros. A més, cal afegir-hi el servei d’espigolament, de 674,92 euros; un “servei de coordinació” per 153,39 euros i laboratoris de producte fresc, per 286,33 euros, i un de laboratori de producte processat, per 149,30 euros.