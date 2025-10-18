El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha qualificat aquest dissabte d’èxit l’estratègia del Govern i s’ha vantat d’haver “restituir la política institucional” a Catalunya. Ho ha fet durant la seva intervenció al Congrés del Partit dels Socialistes Europeus (PES), celebrada a Amsterdam, on també ha assegurat que Catalunya va patir “dany institucional” durant el Procés. D’altra banda, també ha abordat problemes com l’habitatge i l’oficialitat del català a la Unió Europea. “El Govern està centrat a generar prosperitat”, ha subratllat durant el discurs que ha ofert en anglès.
Illa ha detallat que han seguit tres passos per capgirar aquesta “dany institucional” que, segons ell, va patir el país durant la darrera dècada, una etapa que ha descrit com a “temps difícils”. Concretament, Illa ha fet referència a l’esforç del seu executiu per enfortir l’estat de dret, concedir perdons que, segons ell, mostren la força de la democràcia espanyola i, finalment, la llei d’amnistia per demostrar que “el diàleg és la millor manera de solucionar els problemes i recuperar la convivència a Catalunya”. “La coexistència ha millorat a Catalunya, la política institucional torna i l’energia del nostre govern, de la nostra societat, està centrada on ha d’estar centrada”, ha exposat.
El líder del PSC, a més, ha fet referència a problemes socials com el de l’habitatge i ha dit que allò que la gent espera dels governants és “generar prosperitat” i que aquesta sigui compartida. “Això és el que estem intentant fer a Catalunya des que vam ser honrats amb la responsabilitat de liderar el Govern i és el que està fent el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, els darrers set anys i el que vol fer durant els pròxims”, ha manifestat.
“L’oficialitat del català seria una magnífica notícia”
Salvador Illa també s’ha referit a l‘oficialitat del català, el basc i el gallec a la Unió Europea, i ha dit que l’acceptació de la mesura per part dels 27 seria un missatge “fort i assenyat”. Mentre parlava d’aquesta qüestió, que és un acord entre el PSOE i Junts per a la constitució de la Mesa del Congrés, el líder socialista ha abandonat un segon el seu discurs en anglès i ha passat al català per remarcar que la fita “seria una magnífica notícia”.
En aquesta línia, ha reivindicat la cooperació com “la millor manera, sinó l’única” per empènyer l’agenda política, i ha dit que aquesta cooperació ha de ser entre governs i administracions, però també amb la població civil. Així, ha defensat que el federalisme és “la tècnica política per organitzar la cooperació en sistemes polítics multinivell”, sistemes, ha matisat, amb diferents capes d’administració, però no de confrontació.