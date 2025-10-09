El PSC-Units per Avançar ha votat en contra de la proposta de resolució de Junts per Catalunya, que volia que el Parlament, i, en conseqüència, Salvador Illa i el PSC, es mullés amb la necessitat de platejar a la taula de negociació a Suïssa “la celebració d’un referèndum d’autodeterminació sobre el futur polític de Catalunya”. Un punt que s’inclou en l’acord de Brussel·les subscrit entre el PSOE i Junts, però que la cambra catalana ha tombat amb els vots en contra de PSC, el PPC, Vox i Aliança. En canvi, els socialistes sí que han votat a favor del text que reprodueix el preàmbul de l’acord de Brussel·les. La decisió es produeix després que el mateix president de la Generalitat recordés a Junts per Catalunya el PSC no va intervenir en l’acord entre Junts i el PSOE per investir president del Govern Pedro Sánchez, però que faran “tot el possible perquè es compleixi i no s’obstaculitzi res”. Així mateix, va deixar clar a la formació de Carles Puigdemont que “les coses que afecten Catalunya es tracten a Catalunya, i les que afecten el Parlament, al Parlament”.
La proposta de Junts, amb el títol de “Pel reconeixement del conflicte polític”, recull en un primer punt de la proposta la literalitat del preàmbul de l’acord de Brussel·les, on es fa un repàs del context polític des de la sentència de l’Estatut fins al referèndum de l’1-O. Un punt aprovat pels socialistes que, en canvi, han tombat el segon punt: “Fruit d’aquesta realitat històrica i de la necessitat compartida de resoldre el conflicte descrit, es plantejarà a l’espai de negociació habilitat a aquest efecte la celebració d’un referèndum d’un referèndum”. L’espai al qual fa referència Junts és la taula de negociació a Suïssa pactada entre el PSOE i Junts per a la investidura de Pedro Sánchez. El punt de Junts que fa referència al referèndum sí que ha rebut el suport d’ERC, Comuns i CUP hi han votat a favor, però no ha estat suficient perquè prosperés.
Junts avisa de conseqüències
Està per veure quina és la resposta que dona Junts al rebuig dels socialistes, però Batet ja va advertir que la presentaven per saber “què pensa” sobre el conflicte polític i va afegir que estan en joc “moltes coses”. Així mateix, va advertir que “si el camí de la negociació arriba al final, buscarem una altra via”. Aquest xoc entre socialistes i juntaires es produeix després que el mateix Carles Puigdemont i la portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, advertissin que a la tardor “passarien coses” i situessin el debat com un punt clau per prendre una decisió. Tanmateix, fons juntaires han remarcat que no es tracta de rebre el suport en una moció o en una altra, i que analitzaran el resultat del debat de política general per prendre una decisió.
Sales, en el seu torn per fixar posició sobre les propostes, lamenta que el PSC hagi votat al Parlament en contra diverses qüestions de l’acord de Brussel·les de la mà de PP i Vox. “O surten de la lògica bloquejadora o ja n’hi ha prou”. En aquest sentit, ha deixat clar al president de la Generalitat que “no li hem demanat que comparteixi el que negociem a Suïssa, només li hem demanat que no ho bloquegi”. “Ja n’hi ha prou d’ambigüitat i de mitges tintes. No acceptarem ni maniobres per guanyar temps, ni equilibris impossibles. Estan avisats de fa dies”, ha subratllat.