Malestar a Junts pel document que ha ensenyat Aragonès a Illa al Parlament

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha mostrat al primer secretari del PSC, Salvador Illa, el document genèric del projecte pressupostari enmig de la sessió de control al Govern. Això ha provocat un cert mal estar a Junts per Catalunya, ja que, segons ha pogut saber El Món, no és el mateix que el Govern va ensenyar a Junts en la reunió dels pressupostos d’aquest dimarts, que va acabar sense acord.

De fet, el president del grup parlamentari, Albert Batet, li ha retret al president Aragonès personalment en acabar la sessió de control. Tot i això, fonts de Palau apunten que el document reuneix la mateixa informació que ja tenen PSC i Junts, amb l’única diferència que l’arxiu que ha mostrat al ple està maquetat i té portada.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès; el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena; o el líder de Junts en el Parlament, Albert Batet / Europa Press

Junts titlla a Aragonès de “sucursalista”

Més enllà d’això, el cara a cara entre el president i Albert Batet ha estat tensa. Junts ha titllat el president de “sucursalista” per haver anat a Madrid a buscar el suport del PSOE i aprovar uns pressupostos que “s’haurien de negociar i aprovar al Parlament”. Batet ha constatat la “debilitat” de l’executiu de Pere Aragonès, i ha afirmat que la seva manera de negociar “ha acabat amb el debat intern” al partit sobre la sortida de Govern: “Ens han posat d’acord perquè no són de fiar, no compleixen els acords i no governen pel conjunt del país. Rectifiqui”. A la rèplica, Aragonès ha tornat a estendre la mà a Junts per negociar els comptes, i ha recordat que els ex socis també tenen part de responsabilitats en haver format part de l’executiu fins fa tres mesos.

Els comptes, lluny d’aprovar-se

Junts i el Govern van tenir una nova reunió per als pressupostos aquest dimarts i que no va donar cap fruit. Junts reclama, més enllà dels macroprojectes, més inversions a l’escola concertada, ajudes a les petites i mitjanes empreses per fer front a l’augment del cost de l’energia i rebaixar els impostos. De fet, la portaveu del grup parlamentari, Mònica Sales, va constatar que veuen l’acord “cada cop més lluny”.