Junts adverteix que cada cop veu més lluny un acord pel pressupost

Junts per Catalunya ha advertit aquest dimarts que “cada cop veu més lluny un acord per al pressupost” i ha acusat al Govern de manca de voluntat per arribar a una entesa. “El Govern confon negociació amb supeditació”, ha dit la portaveu del grup parlamentari, Mònica Sales, en roda de premsa aquest dimarts al Parlament. De fet, Sales s’ha queixat que l’executiu no dona suport al decàleg que va presentar el seu partit a finals de novembre amb diverses propostes, que incloïa rebaixar la fiscalitat, l’ampliació de l’aeroport, el Hard Rock o el Quart Cinturó.

En aquesta línia, la portaveu del grup parlamentari de Junts ha posat el dit a la llaga i ha posat el crit al cel assegurant que no coneixen les inversions al territori ni tampoc si hi ha inversions relacionades amb la qüestió nacional, que Junts reclama i que van ser aprovades pel Parlament durant el debat de política general.

Imatge d’arxiu d’una reunió del Consell Nacional de Junts / ACN

Nova reunió Junts-Govern

Junts per Catalunya té una nova reunió aquesta tarda amb l’executiu en el marc de la negociació dels pressupostos per al 2023. Sales ha reivindicat que aniran a la trobada amb la seva proposta que van presentar a finals de novembre. “Reiterem la nostra oferta presentades fa dos mesos”, ha dit la diputada de Junts per Catalunya. Amb això, ha demanat portar via decret llei l’actualització de l’RISC.

L’acord amb els comuns “condiciona”

A més, considera que Junts “no és el soci prioritari” de la negociació” i recorda l’acord amb els comuns. “Condiciona a la resta”, ha dit Mònica Sales al Parlament. A més, ha tret pit de la seva proposta d’ajudes a les petites i mitjanes empreses. “Junts està al costat de les empreses que pateixen l’augment del preu de l’energia”, ha assegurat Sales. Alhora, també ha reivindicat les interpel·lacions al Govern d’aquesta setmana, que afecten a l’augment del preu de l’energia i memòria democràtica. A més, també hi ha mocions sobre la desburocratització de la pagesia i demana l’aprovació de la proposició de llei sobre l’okupació.

Pel que fa a la moció del PSC sobre la B-40 i l’ampliació del Prat, Junts ha presentat esmenes relacionades a l’aeroport. Demana que la Generalitat participi en la gestió de l’aeroport, el seu traspàs i insta al govern espanyol que publiqui els beneficis i pèrdues.