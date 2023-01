El PSC es desmarca de l’esmena d’ERC i demana executar la B-40

La portaveu del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha explicat aquest dimarts que analitzaran l’esmena d’ERC a la seva moció sobre el projecte de la Ronda Nord a la B-40 al Vallès (Barcelona), però ha avisat: “No és temps d’estudi, és temps d’executar”.

En roda de premsa des del Parlament, ha detallat que PSC-Units estudiarà si és possible “encaixar” les esmenes a la seva moció que han presentat tant Junts com ERC, que ha proposat estudiar totes les opcions de millora viària possibles al Vallès, incloent-hi la Ronda Nord.

Albert Batet, Marta Vilalta i Alícia Romero als passadissos del Parlament / V. Pagès

Altres discrepàncies

Romero ha insistit que mantenen altres discrepàncies amb el Govern en la negociació de Pressupostos, a més de la B-40, com l’increment de tarifes de serveis socials, la llei de la ciència, les llistes d’espera i l’acció exterior: “Aquest és un escull. Veurem si hi ha un acostament en aquesta moció. De moment, l’esmena que hem vist no reflecteix el que nosaltres volem”.

No obstant això, la portaveu ha mantingut que una eventual falta d’acord amb ERC sobre les esmenes a aquesta moció, que es votarà el dijous en el Parlament, no té per què suposar la fi de les negociacions sobre els comptes, encara que ha advertit que tampoc poden allargar-se “eternament”.

Sense sensació d’ultimàtum

Preguntada per si el Govern els ha traslladat que aquesta és la seva última oferta sobre la Ronda Nord, Romero ha sostingut que no té “sensació d’ultimàtum per part d’ERC”, després de parlar aquest dilluns amb la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, que li va traslladar que ERC presentaria aquesta esmena.

“En tot cas intenten fer altres pressions, però com a mínim amb aquestes esmenes no tinc aquesta percepció”, ha expressat Romero, que ha afegit que els socialistes no se senten pressionats i que, en tot cas, qui hauria de sentir-se així és el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Sobre l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona, que PSC també defensa en la moció, ha sostingut que aposten per ampliar l’enclavament i que una majoria parlamentària el secunda: “Volem l’ampliació. És clar. Modernitzar vol poder dir moltes coses”, ha dit, en al·lusió a les esmenes d’ERC.

No es posiciona sobre els decrets llei

Quant als dos decrets llei que el Govern porta al ple d’aquesta setmana, el PSC està acabant de fixar la seva posició en funció del que faci el Govern, “que no busca els suports per a aprovar els decrets llei i no negocia”, ha criticat Romero.

“El Govern o ha de canviar l’actitud i buscar suports o, si no, evidentment tindrà moltes dificultats”, ha afirmat, preguntada per si creu que el Govern d’ERC amb 33 diputats i amb els Pressupostos prorrogats podrà acabar la legislatura.