Sànchez acusa Junqueras de prioritzar l’hegemonia d’ERC per sobre de la unitat

L’exsecretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, ha acusat el president d’ERC, Oriol Junqueras, d’estar “obsessionat” per aconseguir l’hegemonia política del seu partit i l’ha acusat de deixar la unitat de l’independentisme en un segon pla. “Creu que ell i el seu partit sols podran assolir el que amb dificultats hem tingut capacitat de plantejar quan hem anat units”, ha dit en una entrevista a RTVE. Sànchez ha insistit que, sense una “unitat mínima”, és “impossible” que l’independentisme pugui assolir els seus objectius.

Sànchez ha criticat que en els últims mesos ERC ha negociat a Madrid diferents qüestions que afecten el conflicte català –com la reforma del Codi Penal– “sense buscar el mínim comú denominador” amb la resta de partits i entitats independentistes i ha assegurat que l’actitud dels republicans “no acompanya en absolut” per ajudar a recosir el moviment. “Aquest país si vol avançar en l’exercici de l’autodeterminació, no ho podrà fer només amb un partit que té 33 diputats”, ha dit.

Jordi Sànchez i Carles Puigdemont a Argelers / Mireia Comas

L’exsecretari de Junts ha reprovat l’escridassada i la xiulada que Junqueras va patir durant la manifestació unitària contra la cimera hispanofrancesa i ha defensat que l’esbroncada va ser “anecdòtica”, però que també és un símptoma que l’independentisme “no va pel bon camí”. Sànchez ha recriminat que a una part de l’independentisme que des de fa massa protestes “es confon d’adversari i d’objectiu”.

Sànchez es defensa per la polèmica de la frase “el Procés s’ha acabat”

Sànchez ha retret al president espanyol, Pedro Sánchez, i al seu govern que el citin quan volen vendre el mantra que el “Procés s’ha acabat”. El polític diu que Sánchez ho fa amb “mala fe” perquè no pronuncia la frase amb la mateixa intencionalitat que ell i recorda que el Procés és una etapa “molt concreta” de la història en la qual l’independentisme va aconseguir una gran capacitat de mobilització i una “unitat estratègica de mínims”. Les topades entre ERC, Junts i la CUP per com s’ha de continuar la lluita per la independència han refredat les protestes i s’ha perdut la capacitat d’anar tots a la una. “Sense això és molt difícil que l’independentisme se’n surti, m’atreviria a dir que és impossible”.