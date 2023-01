Avís del Govern al PSC: seria una “irresponsabilitat” ignorar el gest de la B-40

El Govern de la Generalitat ha enviat un avís al PSC i ha assegurat que seria una “irresponsabilitat” que els socialistes ignorin el gest d’obrir-se a estudiar la construcció de la B-40 per tancar un acord de pressupostos catalans. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha lamentat que els comptes “fa setmanes” que haurien de ser “una realitat” i ha avançat que tan bon punt tinguin el suport del PSC o de Junts iniciaran la tramitació dels pressupostos, tot i que no renuncien a aconseguir un pacte a quatre bandes. Amb tot, Plaja ha reconegut que no descarten portar els pressupostos al Parlament si les converses no donen fruïts.

Plaja, que ha revelat que hi ha noves reunions previstes amb tots dos partits, ha considerat que el canvi de postura del Govern, que per “primera vegada” està disposat a estudiar el Quart Cinturó, és un “gest decisiu” per desencallar les negociacions. La portaveu ha insistit que l’executiu no deixa de fer passos per trobar-se a mig camí amb les propostes del PSC i Junts i ha avisat que si els socialistes consideren “insuficient” l’esmena al Parlament, potser el que volen és “buscar excuses” per no aprovar els comptes, que tindran la xifra de despesa més alta de la història de Catalunya amb 41.025 milions d’euros.

Alícia Romero, Marta Vilalta i Josep Rius / ACN

El PSC reitera que la B-40 no és l’únic escull

La portaveu del PSC, Alícia Romero, ha afirmat que estudiaran l’esmena d’ERC sobre la moció de la B-40, però ha alertat que ja “no és temps d’estudi, és temps d’executar”. La diputada ha repetit que el Quart Cinturó no és l’únic escull que queda pendent de resoldre, com la millora dels salaris dels treballadors dels serveis socials, el desplegament de la llei de Ciència o la reducció de les llistes d’espera. Plaja li ha respost que en tots tres casos el Govern i el PSC han arribat a acords d’entesa i ha lamentat que els socialistes pactin una cosa a dins i diguin el contrari a fora.

La portaveu del Govern ha posat en dubte la “voluntat negociadora real” del PSC i s’ha preguntat si en els pròxims dies els socialistes tornaran a posar sobre la taula noves demandes o reobriran carpetes que s’havien tancat a la taula de negociació. Plaja ha revelat que en les últimes setmanes el Govern ha acordat 54 partides amb Junts i 187 amb el PSC i ha afirmat que l’executiu no té inconvenient a reconèixer que ha fet “concessions”. També ha garantit que “qualsevol acord” que es tanqui amb el PSC o amb Junts respectarà el que es va pactar amb els comuns.